В Саратовской области заложены новые сады
В Саратовской области проведены работы по закладке садов и питомников на площади 61 га, в том числе садов интенсивного типа 25 га, плодовых питомников 20 га, традиционных садов 16 га в Марксовском, Хвалынском, Красноармейском, Саратовском, Балашовском районах.
По итогам года планируется заложить многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений на площади более 600 га, в том числе садов интенсивного типа — 500 га.
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