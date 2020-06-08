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Агропром и пищевая промышленность

В Саратовской области заложены новые сады

 © saratov.gov.ru

В Саратовской области проведены работы по закладке садов и питомников на площади 61 га, в том числе садов интенсивного типа 25 га, плодовых питомников 20 га, традиционных садов 16 га в Марксовском, Хвалынском, Красноармейском, Саратовском, Балашовском районах.

По итогам года планируется заложить многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений на площади более 600 га, в том числе садов интенсивного типа — 500 га.
Источник: https://saratov.gov.ru/news/v_sarat...heny_posevnye_raboty/?version=print

садоводство , Саратовская область , сельское хозяйство
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