Прошли испытания канатно-спусковое устройство для корабля «Орел»

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Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля «Орёл». Тренировки прошли в центре развития технологий и подготовки кадров Завода экспериментального машиностроения имени В.Д. Вачнадзе, где установлен макет корабля.

Зачем нужен, грубо говоря, канат? На случай посадки на воду, а также если поисковая группа не сможет быстро к нему подобраться. При помощи такого специального устройства экипаж сможет самостоятельно покинуть спускаемый аппарат.

Участие в эксперименте приняли восемь инженеров-испытателей, включая двух опытных летчиков-космонавтов, Героев России Александра Калери и Юрия Усачева.

Испытание, как рассказали в Роскосмосе, проходило в два этапа: сначала каждый инженер-испытатель опробовал канатно-спусковое устройство самостоятельно в медленном темпе, а потом движения отработали в скафандрах, разделившись на экипажи.

«К примеру, при посадке пилотируемого транспортного корабля на воду, возможно, придется покидать корабль не из бокового люка, а из верхнего. В этом случае необходимо использовать канатно-спусковое устройство, — пояснил летчик-космонавт Александр Калери. — Прыгать в воду в скафандре опасно, можно удариться о боковую поверхность корабля. Понадобится устройство и в случае вертикальной посадки корабля „на ноги“ в штатном режиме».

«На „Союзе“ канатно-спусковое устройство не применяется, так как корабль невысокий и имеет один люк. Подобное устройство использовалось на шаттлах», — рассказал Юрий Усачев, дважды летавший на американских кораблях к Международной космической станции.

Сейчас перед инженерами-испытателями РКК «Энергия» стоит задача выявить преимущества и недостатки разных систем канатно-спускового устройства. На очереди проведение расширенных испытаний выбранного устройства и написание пошаговой инструкции по его использованию для космонавтов, говорится в сообщении Роскосмоса.

Пилотируемый корабль «Орел» представляет собой первый летный образец разрабатываемого специалистами РКК «Энергия» космического корабля «Федерация», который должен будет заменить применяемые сейчас аппараты серии «Союз» и «Прогресс». Корабль предназначен для доставки людей и грузов, в том числе, он будет использоваться для полетов на Луну.

Изготовленный из сплавов алюминия спускаемый аппарат «Орла» будет приземляться при помощи трех парашютов и системы мягкой посадки.

Первый пилотируемый полет «Орла» на МКС запланирован на 2025 год, беспилотный — в 2024.