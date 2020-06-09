В Мурманске начали строить завод по производству техблоков для платформ «Арктик СПГ-2»

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Завод по производству технологических блоков верхних строений будущих модульных платформ (полупалуб) в рамках проекта «Арктик СПГ-2» построят в Мурманске к октябрю 2020 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный инженер проекта, заместитель генерального директора по строительству компании «Ренейссанс Хэви Индастриз» Дмитрий Мотин.

Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» (дочерней компанией бизнесс-группы «RC R nesans n aat Taahh t A. .») выступает генеральным подрядчиком ПАО «Новатэк» в строительстве завода и работает в Мурманске по контракту с ООО «Крондекс», заказчиком строительства. На месте старой промышленной территории площадью 26 тысяч квадратных метров возводятся новые промышленные здания завода (Производственная площадка «Крондекс»). На заводе будут вести предварительную сборку технологических блоков верхних строений модульных платформ для будущих плавучих заводов проекта «Арктик СПГ-2». Готовые металлоконструкции на баржах будут транспортировать на завод «Новатэк Мурманск» в Белокаменку, на западную часть Кольского залива.

«Мы планируем запустить модульные здания под производство в конце сентября — начале октября месяца. Следующий… этап — это насыщение оборудованием, станками, сварочными агрегатами, и непосредственно уже переходим ко второму этапу строительства. Это выпуск именно полупалуб, которые будут отправляться на Белокаменку, а там уже в большие модули собираться и отправляться на Ямал», — сказал Мотин.

Второй этап строительства, по словам руководителя проекта от компании «Крондекс» Андрея Попова, завершится к декабрю 2020 года, и завод сразу же выйдет на проектную мощность — производство металлоконструкций общим объемом до 36 тыс. тонн в год.

«По замыслу „Ренейссанса“, на этой площадке будет производиться от двух до трех тысяч тонн этих металлоконструкций, которые мы называем полупалубами, в месяц. Для сравнения, такое предприятие, как „Звездочка“ в Северодвинске, объем по производству металлоконструкций у нее составляет порядка 15-20 тыс. тонн, здесь, на этой площадке — от 24 до 36 тысяч тонн возможность производства в год <…> То есть, зайдя сюда в ноябре 2019 года, в декабре 2020 года они уже будут выпускать готовую продукцию и выйдут сразу на проектную мощность», — пояснил Попов.

Он сообщил также, что численность работающих здесь после запуска площадки и выхода на проектный уровень составит от 1 200 до 1 500 человек. В настоящее время на площадке занято примерно 800 человек, из них около 30% - мурманчане. После запуска предприятия компания планирует также открыть при заводе школу сварщиков.

Значимость для региона

Этот завод необходим для Белокаменки, этот завод уже имеет заказы на 10 лет вперед и соответственно, что, помимо полумиллиардных инвестиций, это еще почти 1,5 тысячи рабочих мест. <…> Это еще один потенциальный резидент ТОР «Столица Арктики», мы приветствуем такие инвестиции, и конечно, всячески будем помогать для того, чтобы вот такие современные комплексы, предприятия строились на территории города Мурманска.

Продукцию строящегося завода, по словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, смогут использовать и другие крупные предприятия. В настоящее время компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» готовит заявку для того, чтобы стать резидентом ТОР «Столица Арктики». Что важно в этом проекте, помимо того, что он станет резидентом ТОР, — сама эксплуатация этих цехов и заводов рассчитана как минимум на 10 лет. Он станет использоваться не только на проекте в Белокаменке <…> Поэтому важно, что проект не разовый, он именно на длительную перспективу.

О ТОР «Столица Арктики»

В состав территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» входят четыре якорных инвестора: ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО «Морской торговый порт «Лавна», ООО «Морской терминал ТУЛОМА» и АО «Корпорация развития Мурманской области». При этом правительство ведет работу по расширению списка инвесторов. Семь проектов с объемом инвестиций 240 млрд рублей могут войти в территорию опережающего развития «Столица Арктики». ПАО «Новатэк» стал первым резидентом ТОР.

В Мурманской области на территории в Белокаменки компания «Новатэк» возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Комплекс предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Объем инвестиций в проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области составит более 190 млрд рублей.