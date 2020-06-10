Строительство траулера проекта KMT02 «Юрий Маточкин» на Выборгском СЗ
Строительство траулера проекта KMT02 «Юрий Маточкин» на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская область).
Судно было заложено на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года, строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в ООО УК «ФОР»).
Технические характеристики судна:
- длина — 80,4 м,
- ширина — 15,4 м,
- осадка — 6,51 м,
- водоизмещение — 5563 т,
- мощность энергетической установки — 4,64 МВт.
Источник: https://vk.com/
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10.06.2010:13:35