Строительство траулера проекта KMT02 «Юрий Маточкин» на Выборгском СЗ

Строительство траулера проекта KMT02 «Юрий Маточкин» на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская область).

© vk.com

Судно было заложено на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года, строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в ООО УК «ФОР»).

© vk.com

Технические характеристики судна: