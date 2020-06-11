На предприятии «Дёке Хоум Системс» во Владимирской области запустили новое производство

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Компания «Дёке Хоум Системс» в деревне Федоровское Киржачского района Владимирской области запустила новую линию по выпуску ламинированной черепицы для скатных крыш.

В 2019 году предприятие получило заем 100 млн рублей в Фонде развития на строительство новой производственной линии в Киржачском районе. Всего в проект было инвестировано около 500 млн рублей.

Предприятие «Дёке Хоум Системс» начало работать в 2014 году и является одним из самых современных в России и Европе производителей битумной черепицы и комплектующих к ней. Продукция завода поставляется в 17 стран. Компания, производящая свыше 130 наименований продукции, признавалась лучшим экспортером Владимирской области и ЦФО. 27% продукции идет на экспорт.

Новая линия позволит нарастить объемы продукции не менее чем в полтора раза, создать еще 20 дополнительных рабочих мест, увеличить отчисления налогов в бюджет.

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Впервые в истории подобное оборудование было запущено без участия американских специалистов шеф-монтажа. Из-за коронавируса сотрудники компаний, поставивших оборудование, не смогли приехать в Россию, и импортные станки монтировали и налаживали с использованием телематических средств связи.

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