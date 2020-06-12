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Экспорт

Марокко стало 51-м государством, купившим оборудование российской компании «Профессионал»

 © profdst.ru

Как сообщила пресс-служба компании «Профессионал», навесное оборудование производства ООО «Профессионал» в середине мая 2020 года было отправлено в Марокко, которое стало пятьдесят первой страной, куда была поставлена продукция ивановской компании (в сентябре 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о том, что пятидесятой страной стала Мексика).

 © profdst.ru

Также в этом году в Африку были отправлены три грейферных захвата для блочного камня, имеющие грузоподъемность 2,5 т, которые были разработаны по заказу французской компании. Кроме этого, французская компания заказала у «Профессионала» 10 ковшей для экскаваторов и фронтальных погрузчиков.

 © profdst.ru

В конце февраля 2020 года заказчику в Восточной Европе, которому ранее поставлялись ковши меньшего объема, был отгружен ковш «прямая лопата» объемом 15 куб. м.
Источник: https://www.profdst.ru/media/news/?items_count=27

Ивановская область, машиностроение, Марокко, компания Профессионал
  • Нет аватара nabludatel71
    12.06.2013:11:41

    Почему-то в тегах была Южная Америка. И ещё много двойных пробелов. Поправил.

    #1200703
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