Марокко стало 51-м государством, купившим оборудование российской компании «Профессионал»

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Как сообщила пресс-служба компании «Профессионал», навесное оборудование производства ООО «Профессионал» в середине мая 2020 года было отправлено в Марокко, которое стало пятьдесят первой страной, куда была поставлена продукция ивановской компании (в сентябре 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о том, что пятидесятой страной стала Мексика).

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Также в этом году в Африку были отправлены три грейферных захвата для блочного камня, имеющие грузоподъемность 2,5 т, которые были разработаны по заказу французской компании. Кроме этого, французская компания заказала у «Профессионала» 10 ковшей для экскаваторов и фронтальных погрузчиков.

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В конце февраля 2020 года заказчику в Восточной Европе, которому ранее поставлялись ковши меньшего объема, был отгружен ковш «прямая лопата» объемом 15 куб. м.