Российские компании изготовили новые модели полуприцепов

© uzst.ru

В начале июня 2020 года «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил новую модель низкорамного 4-осного тяжеловоза с гидротрапами.

Новый полуприцеп трал УЗСТ 9176-001Н4 полной массой 67 тонн способен перевозить груз массой 51 тонну со скоростью 60 км/ч при максимальной нагрузке.

В настоящее время «Уральский завод спецтехники» выпускает четыре модели четырехосных полуприцепов-тяжеловозов грузоподъемностью 41, 51, 52,8 и 58 тонн, а также 2 модели телескопических четырехосных полуприцепов-тяжеловозов грузоподъемностью 50,5 и 51,5 тонн.

© tverstroymash.ru

22 мая 2020 года тверской производитель прицепов завод «Тверьстроймаш» сообщил о выпуске новой облегченной модели низкорамного четырехосного нераздвижного полуприцепа 993941-L32 собственно массой 14150 кг и грузоподъемностью 32 тонны, имеющего длину платформы для перевозки грузов 12,3 м.

Ранее завод освоил выпуск пяти базовых моделей низкорамных полуприцепов (серия Original) грузоподъемностью 40, 54, 63 и 77 тонн, предназначенных для перевозки тяжелых (кроме сверхтяжелых) и крупногабаритных грузов.

© steelbear.ru

В конце мая 2020 года пресс-служба Великолукского опытного машиностроительного завода сообщила об отгрузке заказчику партии новых моделей четырехосных полуприцепов планшетов грузоподъемностью 40,5 тонн, с вынесенной передней осью на 2 510мм.

© steelbear.ru

В середине мая 2020 года пресс-служба Великолукского опытного машиностроительного завода сообщила о выпуске модернизированной модели полуприцепа — сортиментовоза PT-24L. Новая облегченная модель оснащена разборной передней стенкой на болтовых соединениях, что позволило снизить вес полуприцепа и повысить его ремонтопригодность.

https://uzst.ru/about/news

https://tverstroymash.ru/ru/news-archive-ru

https://steelbear.ru/news/