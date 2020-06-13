Первая фотография «Тосочки» ТОС-2

фото: Мария Москвицова © anna-news.info

Боевые машины тяжелой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» впервые примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года.

В минувший четверг 11 июня 2020 года фотограф Мария Москвицова опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии совместных тренировок пеших расчётов, механизированной колонны и авиации к параду Победы, проходящие на полигоне Алабино в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

На одной из опубликованных фотографий можно было впервые увидеть боевую машину новейшей тяжелой огнемётной системы ТОС-2. Новая система обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от боевых машин предыдущего поколения ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк», которые были выполнены на гусеничном шасси танка Т-72, новая боевая машина выполнена на колёсном шасси автомобиля повышенной проходимости «Урал».

Также отличием новой боевой машины является кран-манипуляторная установка, позволяющая проводить операции по снаряжению боевой машины силами её расчёта без привлечения отдельной транспортно-заряжающей машины как это было в предыдущем поколении тяжелых огнемётных систем.

Ранее исполнительный директор Научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин сообщал, что в 2021 году Министерство обороны Российской Федерации получит опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения испытаний. Также для данной системы ведётся разработка новых реактивных снарядов.

«Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам, мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами «Солнцепека», — сообщал Александр Кочкин.

Разработкой данной системы занимается АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева», входящее в состав Государственной корпорации «Ростех».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eG5jI0ICRug