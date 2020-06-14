Как изменилась нефтегазопереработка за 18 лет?
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6TvBxtn3Dgs
Модернизация и строительство нефтегазоперерабатывающих заводов в России. Также статистика производства нефтепродуктов и химической продукции в целом по стране с 2000 по 2018 гг. Для понимания масштабов, стоимость двух этапов модернизации Омского НПЗ составляет 600 миллиардов рублей, а строительство Татарстанского нефтеперерабатывающего комплекса в Нижнекамске оценивается в 384 милларда рублей.
Читайте также...
- На Орском НПЗ в тестовом режиме запущен комплекс гидрокрекинга
- Антипинский НПЗ по итогам модернизации нарастил производительность УГПМ в 1,5 раза
- В Оренбургской области начато строительство нефтеперерабатывающего комплекса
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
14.06.2017:58:12