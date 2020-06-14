Как изменилась нефтегазопереработка за 18 лет?

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Модернизация и строительство нефтегазоперерабатывающих заводов в России. Также статистика производства нефтепродуктов и химической продукции в целом по стране с 2000 по 2018 гг. Для понимания масштабов, стоимость двух этапов модернизации Омского НПЗ составляет 600 миллиардов рублей, а строительство Татарстанского нефтеперерабатывающего комплекса в Нижнекамске оценивается в 384 милларда рублей.