Группа компаний «Новотранс» завершила первый этап строительства универсального терминала LUGAPORT

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В рамках реализации инвестиционного проекта «Лугапорт» в порту Усть-Луга Группа компаний «Новотранс» завершила работы по созданию искусственных земельных участков (ИЗУ) универсального терминала. Объём инвестиций, вложенных холдингом в ходе первого этапа реализации проекта, превысил 7 млрд рублей.

Выполнен большой объём работ по устройству шпунтового ограждения, строительству берегоукреплений, созданию дамб обвалования, заполнения песком карт образования территорий. На морской составляющей было задействовано около двух десятков единиц флота (морские платформы, плавучий кран, буксиры, баржи). В процессе строительства в грунт основания ИЗУ было погружено 843 сваи-оболочки, забито 2642 единицы шпунта Ларсена.

Завезено и отсыпано свыше 2 млн кубометров песка, 27 тыс. кубометров щебня. Для устройства покрытия проездов на дамбах обвалования уложено около 1 тыс. железобетонных плит. Площадь искусственно созданной территории терминала превышает 43 га (1250 м в длину и 350 м в ширину). Общая площадь застройки комплекса — 73 га. Работы выполнялись в строгом соответствии с намеченным графиком, несмотря на значительное количество штормовых дней (более 120), не позволявших производить работы на акватории.

Напомним, в конце июля прошлого года подготовленные генеральным проектировщиком (ЗАО «ГТ Морстрой») проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Искусственные земельные участки под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП Усть-Луга» получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) было выдано разрешение на строительство. В августе 2019 года генподрядчиком (ООО СУ «ГТ Морстрой») было развернуто шесть морских потоков, после чего начались работы по созданию вертикального берегоукрепления ИЗУ терминала.