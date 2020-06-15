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Транспорт и логистика

Группа компаний «Новотранс» завершила первый этап строительства универсального терминала LUGAPORT

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В рамках реализации инвестиционного проекта «Лугапорт» в порту Усть-Луга Группа компаний «Новотранс» завершила работы по созданию искусственных земельных участков (ИЗУ) универсального терминала. Объём инвестиций, вложенных холдингом в ходе первого этапа реализации проекта, превысил 7 млрд рублей.

Выполнен большой объём работ по устройству шпунтового ограждения, строительству берегоукреплений, созданию дамб обвалования, заполнения песком карт образования территорий. На морской составляющей было задействовано около двух десятков единиц флота (морские платформы, плавучий кран, буксиры, баржи). В процессе строительства в грунт основания ИЗУ было погружено 843 сваи-оболочки, забито 2642 единицы шпунта Ларсена.

Завезено и отсыпано свыше 2 млн кубометров песка, 27 тыс. кубометров щебня. Для устройства покрытия проездов на дамбах обвалования уложено около 1 тыс. железобетонных плит. Площадь искусственно созданной территории терминала превышает 43 га (1250 м в длину и 350 м в ширину). Общая площадь застройки комплекса — 73 га. Работы выполнялись в строгом соответствии с намеченным графиком, несмотря на значительное количество штормовых дней (более 120), не позволявших производить работы на акватории.

Напомним, в конце июля прошлого года подготовленные генеральным проектировщиком (ЗАО «ГТ Морстрой») проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Искусственные земельные участки под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП Усть-Луга» получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) было выдано разрешение на строительство. В августе 2019 года генподрядчиком (ООО СУ «ГТ Морстрой») было развернуто шесть морских потоков, после чего начались работы по созданию вертикального берегоукрепления ИЗУ терминала.
Источник: https://novotrans.com/%D0%B3%D1%80%...0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8/

Новотранс, Усть-Луга
  • Нет аватара sieras65273
    15.06.2021:53:07

    Универсальный терминал LUGAPORT (инвестпроект Группы компаний «Новотранс» в морском торговом порту Усть-Луга, Ленинградская обл.) предназначен для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов. Он будет обеспечивать возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная, а также прием и обработку судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize с осадкой до 15,5 м. Проект LUGAPORT включен в стратегические документы развития транспортной инфраструктуры России. Общий объем инвестиций в проект — 46,5 млрд руб., из которых 38 млрд — собственные инвестиции холдинга «Новотранс». Общий объем перевалки на терминале составит 24,3 млн тонн в год. Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию к началу 2023 года, вторую — к началу 2024 года и третью очередь — к концу 2024 год

    #1200845
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