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На Таганско-Краснопресненской линии московского метро завершилось обновление парка поездов. Теперь пассажиров фиолетовой ветки — одной из самых востребованных в подземке — перевозят исключительно составы нового поколения «Москва».

"Это третья линия, по которой следуют только инновационные поезда — после Филевской и Некрасовской. Первый поезд «Москва» запустили на Таганско-Краснопресненской более трех лет назад, в апреле 2017 года. С тех пор новый транспорт постепенно приходил на смену вагонам серий Еж-3 и ЕМ508Т. Сейчас старые вагоны могут иногда использоваться на линии, но лишь как резервные. В основном же пассажиров обслуживают 89 поездов «Москва»", — рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всего в метрополитене курсируют около 200 инновационных составов: на Сокольнической, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой, Солнцевской и Некрасовской линиях. По подсчетам специалистов, новый транспорт перевозит каждого четвертого пассажира подземки.