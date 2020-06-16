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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток

16 июня 2020 года корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/EKxZdAtlyY4

Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота.

 © phototass1.cdnvideo.ru

Док в сопровождении буксиров вошел в бухту Золотой Рог, проследовав под Русским и Золотым мостами. В ближайшее время боевой корабль будет выведен из «Зеи» и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж.

Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря.

 © komcity.ru

Приём корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.
Источник: https://structure.mil.ru/structure/...ic/news/more.htm?id=12297430@egNews

20380, корвет
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