Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток

16 июня 2020 года корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

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Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота.

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Док в сопровождении буксиров вошел в бухту Золотой Рог, проследовав под Русским и Золотым мостами. В ближайшее время боевой корабль будет выведен из «Зеи» и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж.

Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря.

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Приём корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.