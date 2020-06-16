На заводе сухих строительных смесей в подмосковном Егорьевске запустили новую линию

© riamo.ru

На подмосковный завод сухих строительных смесей «Сен-Гобен» в городском округе Егорьевск запустили новую производственную линию

Мощность линии выше предыдущей в три раза. Это позволит компании увеличить объём продукции до 26 тысяч тонн в год.

Теперь на заводе будет работать две линии: на одной линии производятся продукты с крупной фракцией, такие как фасадные штукатурки, а на второй — грунтовки, краски и паста LR+.

Инвестиции в проект составили 74 млн рублей.

Группа компаний «Сен-Гобен» работает в Подмосковье с 2002 года. В 2015 году при поддержке министерства французская компания открыла в Егорьевске второй завод. Общий объем инвестиций «Сен-Гобен» в развитие проекта в регионе составил 8 млрд рублей.