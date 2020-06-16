На заводе сухих строительных смесей в подмосковном Егорьевске запустили новую линию
На подмосковный завод сухих строительных смесей «Сен-Гобен» в городском округе Егорьевск запустили новую производственную линию
Мощность линии выше предыдущей в три раза. Это позволит компании увеличить объём продукции до 26 тысяч тонн в год.
Теперь на заводе будет работать две линии: на одной линии производятся продукты с крупной фракцией, такие как фасадные штукатурки, а на второй — грунтовки, краски и паста LR+.
Инвестиции в проект составили 74 млн рублей.
Группа компаний «Сен-Гобен» работает в Подмосковье с 2002 года. В 2015 году при поддержке министерства французская компания открыла в Егорьевске второй завод. Общий объем инвестиций «Сен-Гобен» в развитие проекта в регионе составил 8 млрд рублей.
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