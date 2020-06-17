Новое производство древесного угля запустили в Удмуртии © udmurt.media

В Удмуртии в Сюмсинском районе запустили новое производство древесного угля. Это I этап реализации приоритетного инвестиционного проекта ООО «Продпромснаб». Предусмотрена полная модернизация деревообрабатывающего производства, будет освоено производство новых видов продукции — древесного угля и одноразовой посуды из дерева.

До 2026 года планируется инвестировать 500 млн рублей и создать 157 рабочих мест. Уже сейчас на производстве создано 32 новых рабочих места!

Компания особое внимание уделяет лесовосстановлению — только в прошлом году они посадили более 136 тыс. штук саженцев ели, а в этом году планируют посадить еще 477 тысяч!

Отметим, в производстве угля используют печи, сделанные в регионе.

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