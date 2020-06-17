Новое производство древесного угля запустили в Удмуртии
Новое производство древесного угля запустили в Удмуртии © udmurt.media
В Удмуртии в Сюмсинском районе запустили новое производство древесного угля. Это I этап реализации приоритетного инвестиционного проекта ООО «Продпромснаб». Предусмотрена полная модернизация деревообрабатывающего производства, будет освоено производство новых видов продукции — древесного угля и одноразовой посуды из дерева.
До 2026 года планируется инвестировать 500 млн рублей и создать 157 рабочих мест. Уже сейчас на производстве создано 32 новых рабочих места!
Компания особое внимание уделяет лесовосстановлению — только в прошлом году они посадили более 136 тыс. штук саженцев ели, а в этом году планируют посадить еще 477 тысяч!
Отметим, в производстве угля используют печи, сделанные в регионе.
https://sun9-4.userapi.com/rWvE-TwJvXrwl1wXoY0FokMFg3c_JNe36bpQkQ/ynjAW4lgxus.jpg © sun9-4.userapi.com
Читайте также...
- Линия производства творога запущена в Удмуртии
- На Воткинской ГЭС завершена модернизация второго гидроагрегата
- Сарапульский электрогенераторный завод освоил производство двигателей для ЗРК С-350 и С-400
17.06.2011:49:52