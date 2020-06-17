Челябинск закупил мини-пылесосы «Кургандормаш» для уборки парков и скверов

Новые мини-пылесосы будут убирать городские скверы и парки © static.ngs.ru

Шесть мини-пылесосов привезли в Челябинск из Кургана, где собрали на заводе дорожных машин. Таких в стране больше нет нигде, даже в Москве. Летом — это вакуумная подметально-уборочная установка, поливомоечное оборудование и высоконапорная мойка, а зимой — пескоразбрасывающее оборудование, фронтальный отвал, цилиндрическая щетка и шнекороторный снегоочиститель. Между прочим, бункер машины вмещает 2,2 кубометра мусора.

Как объяснил директор МУП «Геоцентр» Виген Мхитарян, их компания собирается пользоваться предложенными функциями по максимуму, к тому же оборудование идет в комплекте.

Эта техника будет принадлежать городу, администрация передала их в муниципальное предприятие «Геоцентр». Предприятие займется обслуживанием общественных пространств — парков, скверов. Планируется, что эта компания будет на постоянной основе следить за деревьями и кустарниками, высаженными вдоль дорог.

Маленькая с виду машина не просто подметает, но и всасывает грязь и поливает асфальт. В баке —120 литров воды.

Главное преимущество, что они не пылят. Компактные машинки убирают тротуары от двух метров шириной. Засасывать мини-пылесос может мелкую фракцию.

Стоит одна машина 8 миллионов 33 тысячи 333 рубля, большой вариант — 13 миллионов 776 тысяч 908 рублей.

В ближайшее время дорожникам поступят еще машины — четыре больших пылесоса, которые работают на газомоторном топливе, и две поливомоечные машины. Также планируется приобрести измельчители веток и бульдозеры для уборки снега. На покупку новой техники городу было выделено 140 миллионов рублей.

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