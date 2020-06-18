РУСАЛ запустил на БоАЗе новый литейный комплекс по производству сплавов повышенной прочности

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РУСАЛ ввел в эксплуатацию новый литейный комплекс на Богучанском алюминиевом заводе мощностью 120 тысяч тонн сплавов в год.Инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

На новой литейной установке будет выпускаться качественно новый продукт — сплав алюминия с высоким содержанием кремния, который отличается повышенными прочностными характеристиками и активно используется в автомобильной промышленности для изготовления колесных дисков, деталей двигателей и различных запасных частей. Наибольший спрос на данную продукцию наблюдается на рынках Японии, Индонезии, Турции, Южной Кореи, Германии, США.

Новый комплекс максимально автоматизирован и уникален тем, что производит слитки методом непрерывного литья. Данная технология исключает образование каких-либо шлаковых включений и других дефектов, присущих традиционным методам литья в изложницу.

«С вводом нового литейного комплекса Богучанский алюминиевый завод — самое современное предприятие отрасли — значительно расширит линейку продукции с добавленной стоимостью. Новая линия будет выпускать высококачественные сплавы для автомобильной отрасли, которые применяются в изготовлении ключевых деталей и агрегатов машин. По мере восстановления внешних рынков спрос на данную продукцию будет только расти», — отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

© achmag.ru

© achmag.ru

Для справки:

Богучанский алюминиевый завод входит в совместный проект «РусГидро» и РУСАЛа — Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО). В 2019 году РУСАЛ и «РусГидро» запустили в промышленную эксплуатацию первую серию завода. На сегодняшний день это самый экологичный алюминиевый завод, построенный в современной истории России, наряду со строящимся заводом в Тайшете. Ввод новых мощностей БоАЗа, работающего по самым современным технологиям, обеспечит не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие как Сибири, так и страны в целом. В рамках проекта БЭМО создано около 10 тыс. рабочих мест, а построенная при реализации проекта инфраструктура является базой для развития промышленности Красноярского края.

сайт БоАЗ

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