Запущено первое в России производство «умных» счетчиков на отечественной базе и софте

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с Фондом развития промышленности запустили первое в России производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе отечественных компонентов и софта, которые поставляет ГК «Миландр».

Устройства будут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных, а также позволят пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение.

Производство запущено в Московской области, на НПП «Исток» им. Шокина с привлечением льготного займа ФРП. Основными заказчиками продукции станут электросетевые компании. Поставка первой партии в 30 тысяч приборов учета начнется в сентябре текущего года в рамках контракта с московским застройщиком жилых объектов.

Стоимость проекта — 756,2 млн рублей, сумма займа 363 млн рублей. Планируется создать 127 рабочих мест.

«Сегодня мы открываем 200-е производство, запущенное при поддержке ФРП. Заем Фонда в размере 363 млн рублей по программе „Конверсия“ позволил „Истоку“ начать выпуск гражданской продукции, востребованной в каждом доме. Новое производство „Истока“ — показательный, однако не единственный пример того, как предприятие ОПК успешно осваивает выпуск конкурентоспособной гражданской продукции. На текущий момент ФРП профинансировал уже 33 проекта по программе „Конверсия“ на общую сумму почти 15 млрд рублей», — сообщил директор ФРП Роман Петруца.

«Благодаря льготному займу от ФРП мы открыли новое современное производство — это знаковое событие для нашего предприятия. С началом выпуска интеллектуальных счетчиков мы не только выходим на новый для себя рынок, но и осуществляем диверсификацию своего производства, осваивая выпуск перспективной и востребованной гражданской продукции. Мы планируем выпускать до 1 млн приборов в год. Ожидаю, что к концу года доля гражданской продукции на предприятии составит 10%», — прокомментировал генеральный директор НПП «Исток» Александр Борисов.

Счетчики имеют новый функционал, например, позволяют управлять данными через мобильное приложение, автоматически передавать показания, оплачивать коммунальные услуги, фиксировать постороннее вмешательство. Они помогут снабжающим организациям оперативно контролировать потребление ресурсов от одной квартиры до района целиком, а собственникам — детализировать информацию по каждому виду потребленных ресурсов.

В будущем планируется расширение функционала устройств — появится возможность отключать подачу электроэнергии в конкретные комнаты квартиры (например, если забыли выключить утюг или электрическую плиту).

Емкость российского рынка производства интеллектуальных приборов учета достигла 6 млрд рублей в 2018 году, это более 1 млн приборов. АО «НПП „Исток“ им. Шокина» планирует выпустить в 2020 году 350 тыс. шт. счётчиков, а уже со следующего года увеличить объем производства до 500 тыс. штук в год, что составит около 50% российского рынка.