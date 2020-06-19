Уральская «Ласточка» связала Ленинградскую и Новгородскую области

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Скоростной электропоезд «Ласточка» производства завода «Уральские локомотивы» совершил тестовую поездку из Санкт-Петербурга до железнодорожной станции Старая Русса (Новгородская область). Электропоезд проследовал без пассажиров по участку протяженностью почти 300 км. На регулярные рейсы планируют направить двухсистемную «Ласточку» модификации «Премиум» в пятивагонном исполнении, рассчитанную на перевозку 400 пассажиров.

Скоростные электропоезда серии ЭС1П, способные передвигаться по участкам как с постоянным, так и с переменным током, выпускаются в комплектации с вагонами повышенного уровня комфорта. Это позволяет эксплуатировать их на межрегиональных маршрутах с расстоянием пути до 700 км. Данные модификации особенно востребованы на направлениях, связывающих Санкт-Петербург и Москву, а также соединяющих два столичных мегаполиса с ближайшими региональными центрами (Владимир, Смоленск, Тула, Орел, Курск, Белгород и другие).

Перспективный маршрут Санкт-Петербург — Бологое — Старая Русса оценивала специальная комиссия Северо-Западной пригородной пассажирской компании. В настоящее время уральские «Ласточки» в регулярном режиме курсируют по электрифицированному постоянным током участку Санкт-Петербург — Бологое. Актуальность продления маршрута до Старой Руссы объясняется повышенным спросом у пассажиров — город является третьим по величине в Новгородской области и имеет богатую историю и архитектуру, которая привлекает туристов со всей России.

Поскольку участок от станции Бологое до Старой Руссы не электрифицирован, в тестовом режиме «Ласточку» по нему провел тепловоз. По словам генерального директора Олега Спаи, конструкторы «Уральских локомотивов» работают над альтернативным вариантом — использование аккумуляторных модулей на неэлектрифицированных участках железнодорожного пути. «Уже создан эскизный проект, проведены все необходимые расчеты и найден поставщик, готовый изготовить аккумуляторы для электропоезда, — пояснил Олег Спаи. — Запаса батареи хватит на участок протяженностью 120 км, а подзарядку можно будет производить от любой контактной сети. Это позволит расширить географию присутствия наших электропоездов и снизить финансовую нагрузку на перевозчика за счет отказа от тепловозной тяги».

При формировании запроса от РЖД завод готов начать изготовление пробного образца и проведение испытаний в ближайшее время. Главным преимуществом при использовании аккумуляторного модуля является значительная экономия электроэнергии и возможность эксплуатации гибридного поезда на неэлектрифицированных участках пути с небольшой доработкой их инфраструктуры.