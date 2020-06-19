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Транспорт и логистика

Уральская «Ласточка» связала Ленинградскую и Новгородскую области

архивное фотоархивное фото © trainpix.org

Скоростной электропоезд «Ласточка» производства завода «Уральские локомотивы» совершил тестовую поездку из Санкт-Петербурга до железнодорожной станции Старая Русса (Новгородская область). Электропоезд проследовал без пассажиров по участку протяженностью почти 300 км. На регулярные рейсы планируют направить двухсистемную «Ласточку» модификации «Премиум» в пятивагонном исполнении, рассчитанную на перевозку 400 пассажиров.

Скоростные электропоезда серии ЭС1П, способные передвигаться по участкам как с постоянным, так и с переменным током, выпускаются в комплектации с вагонами повышенного уровня комфорта. Это позволяет эксплуатировать их на межрегиональных маршрутах с расстоянием пути до 700 км. Данные модификации особенно востребованы на направлениях, связывающих Санкт-Петербург и Москву, а также соединяющих два столичных мегаполиса с ближайшими региональными центрами (Владимир, Смоленск, Тула, Орел, Курск, Белгород и другие).

Перспективный маршрут Санкт-Петербург — Бологое — Старая Русса оценивала специальная комиссия Северо-Западной пригородной пассажирской компании. В настоящее время уральские «Ласточки» в регулярном режиме курсируют по электрифицированному постоянным током участку Санкт-Петербург — Бологое. Актуальность продления маршрута до Старой Руссы объясняется повышенным спросом у пассажиров — город является третьим по величине в Новгородской области и имеет богатую историю и архитектуру, которая привлекает туристов со всей России.

Поскольку участок от станции Бологое до Старой Руссы не электрифицирован, в тестовом режиме «Ласточку» по нему провел тепловоз. По словам генерального директора Олега Спаи, конструкторы «Уральских локомотивов» работают над альтернативным вариантом — использование аккумуляторных модулей на неэлектрифицированных участках железнодорожного пути. «Уже создан эскизный проект, проведены все необходимые расчеты и найден поставщик, готовый изготовить аккумуляторы для электропоезда, — пояснил Олег Спаи. — Запаса батареи хватит на участок протяженностью 120 км, а подзарядку можно будет производить от любой контактной сети. Это позволит расширить географию присутствия наших электропоездов и снизить финансовую нагрузку на перевозчика за счет отказа от тепловозной тяги».

При формировании запроса от РЖД завод готов начать изготовление пробного образца и проведение испытаний в ближайшее время. Главным преимуществом при использовании аккумуляторного модуля является значительная экономия электроэнергии и возможность эксплуатации гибридного поезда на неэлектрифицированных участках пути с небольшой доработкой их инфраструктуры.
Источник: https://www.sinara-group.com/media/...cted-leningrad-and-novgorod-region/

РЖД, Уральские локомотивы
  • Нет аватара nabludatel71
    19.06.2012:13:30

    Электропоезд проследовал без пассажиров по участку протяженностью почти 300 км.

    Интересно, кстати: а тестирование с пассажирами проводится? Ведь то, что визуально или в чертежах смотрится красиво и удобно, на деле может оказаться не таким, особенно если не просто зайти-постоять-посидеть, а ехать предполагаемые несколько часов. При всех достоинствах «Ласточек» (много лет на них езжу) у них до сих пор есть и некоторые неудобности.

    Например, контейнер для мусора в туалетах: во-первых, не каждый до него дотянется с унитаза (извините за подробности), во-вторых, он быстро наполняется, и проводники должны его достаточно быстро менять (или что? пассажирам утрамбовывать?) — и это можно понять, только в реальной длительной поездке. Бывает, что крепят рядом с унитазом большущий мешок — но этот фокус работает только в больших туалетах и делают его далеко не всегда.

    Или полки, которые убрали над некоторыми сиденьями уже несколько лет как (а вместе с ними и крючки для одежды) — в заполненном поезде проблема очень заметна становится, до конфликтов иногда доходит в холодный сезон, когда у всех много верхней одежды.

    Думается мне, реальное тестирование могло бы помочь в выявлении и устранении таких недостатков.

    #1201065
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