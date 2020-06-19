Новости судостроения
1. Судостроительно-судоремонтный завод «Нефтефлот» (Самара) 19 июня 2020 года спустил на воду трюмную сухогрузную баржу проекта RDB12 «Самарская — 3».
Баржа строится для судоходной компании «Петротанкер» по заказу ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Проектантом серии является Морское Инженерное Бюро.
«Нефтефлот» передал заказчику головную трюмную сухогрузную баржу проекта RDB12 «Самарская — 1» и вторую в серии трюмную сухогрузную баржу «Самарская — 2» 30 декабря 2019 года.
Проект RDB12 представляет собой безэкипажное несамоходное трюмное судно «Волго-Дон макс» класса смешанного река-море плавания с четырьмя грузовыми трюмами с двойным дном и двойными бортами, с водонепроницаемыми люковыми закрытиями. В кормовой оконечности устанавливаются горизонтальные сцепные балки для автоматического сцепного замка.
Главные размерения сухогрузной баржи проекта RDB12 (предполагается работа с классическими толкачами типа ОТ): длина габаритная — 95,20 м; длина наибольшая — 95,20 м; ширина расчетная — 16,50 м; ширина габаритная — 16,90 м; высота борта на миделе — 5,50 м; осадка по КВЛ — 3,60 м; осадка максимальная — 4,00 м. Класс Российского Морского Регистра Судоходства К R3-RSN. Дедвейт при осадке 3,6 м (в реке) — 4068 тонн. Дедвейт при осадке 4,0 м (в море) — 4830 тонн.
2. Судостроительный завод ЗАО «Нефтефлот» (Самара) 19 июня 2020 года заложил два круизных судна проекта PV20S (суда однодневного круиза).
Суда проекта «МИБ-Дизайн-СПб» будут строить по контракту с АО «ЦКБ Нептун» на средства Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для эксплуатации в районе Черноморского побережья России.
Всего в рамках данного контракта планируется строительство пяти аналогичных судов, три из которых будут строиться на судостроительном заводе «Нефтефлот» и два — на судостроительной площадке ЦКБ Нептун в Новой Ладоге (Ленинградская область). Закладка судов в Новой Ладоге запланирована на 26 июня 2020 года.
Согласно контракту, сдача первого судна намечена на апрель 2021 года. Остальные суда будут передаваться заказчику с шагом в три месяца.
3. Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) ведет строительство спецкатеров для Карелии.
Кингисеппский машзавод изготовит спецкатера для Карелии © sudostroenie.info
Кингисеппский машиностроительный завод провел рабочую встречу с представителями Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба КМЗ.
В процессе летней дискуссии была обнародована информация о ранее выигранном тендере на строительство патрульных катеров специального назначения ПК 1200 «Сапфир» проекта 04190, в ходе борьбы за который питерское предприятие обошло таких конкурентов как ООО «Astron Marine» и АО «Рыбинская верфь» (АО «Концерн Калашников»).
Об особенностях проекта рассказал главный конструктор Дмитрий Бабин: «Особенностью ПК 1200 «Сапфир» является нестандартная архитектура корпусной и надстроечной части судна. Конструкция обусловлена возможностью эксплуатации катера в условиях ледяной шуги и мелкобитого ледяного покрова. Катер изготавливается из алюминиево-магниевого сплава (АМг). На сегодняшний день степень готовности головного катера составляет 52%".Спуск на воду головного судна запланирован в преддверии Дня знаний — 31 августа 2020 года.
Патрульный катер проекта 04190 (ПК 1200 «Сапфир») — справка
Длина — 13,5 м
Ширина — 3,7 м
Водоизмещение — 8,2 т
Пассажировместимость — до 12 чел.
Запас топлива — 1,2 тыс. л
4. Заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству 10 обстановочных судов проекта 3052 для ФКУ «Речводпуть».
Серия судов предназначена для содержания судового хода на внутренних водных путях, выполнения работ по тралению, контроля средств навигационной обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки с целью обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота. В соответствии с госконтрактом срок его завершения — IV квартал 2022 года.
Обстановочное судно проекта 3052 — справка
Разработчик проекта — ГЦКБ «Речфлота»
Длина — 35,6 м
Ширина — 6,32 м
Высота борта на миделе — 2,6 м
Валовая вместимость — 162 рег. Т
Мощность 2×220 кВт
Экипаж — 10 чел.
Автономность — 6 сут.