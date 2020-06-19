Новости судостроения

1. Судостроительно-судоремонтный завод «Нефтефлот» (Самара) 19 июня 2020 года спустил на воду трюмную сухогрузную баржу проекта RDB12 «Самарская — 3».

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Баржа строится для судоходной компании «Петротанкер» по заказу ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Проектантом серии является Морское Инженерное Бюро.

«Нефтефлот» передал заказчику головную трюмную сухогрузную баржу проекта RDB12 «Самарская — 1» и вторую в серии трюмную сухогрузную баржу «Самарская — 2» 30 декабря 2019 года.

Проект RDB12 представляет собой безэкипажное несамоходное трюмное судно «Волго-Дон макс» класса смешанного река-море плавания с четырьмя грузовыми трюмами с двойным дном и двойными бортами, с водонепроницаемыми люковыми закрытиями. В кормовой оконечности устанавливаются горизонтальные сцепные балки для автоматического сцепного замка.

Главные размерения сухогрузной баржи проекта RDB12 (предполагается работа с классическими толкачами типа ОТ): длина габаритная — 95,20 м; длина наибольшая — 95,20 м; ширина расчетная — 16,50 м; ширина габаритная — 16,90 м; высота борта на миделе — 5,50 м; осадка по КВЛ — 3,60 м; осадка максимальная — 4,00 м. Класс Российского Морского Регистра Судоходства К R3-RSN. Дедвейт при осадке 3,6 м (в реке) — 4068 тонн. Дедвейт при осадке 4,0 м (в море) — 4830 тонн.

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2. Судостроительный завод ЗАО «Нефтефлот» (Самара) 19 июня 2020 года заложил два круизных судна проекта PV20S (суда однодневного круиза).

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Суда проекта «МИБ-Дизайн-СПб» будут строить по контракту с АО «ЦКБ Нептун» на средства Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для эксплуатации в районе Черноморского побережья России.

Всего в рамках данного контракта планируется строительство пяти аналогичных судов, три из которых будут строиться на судостроительном заводе «Нефтефлот» и два — на судостроительной площадке ЦКБ Нептун в Новой Ладоге (Ленинградская область). Закладка судов в Новой Ладоге запланирована на 26 июня 2020 года.

Согласно контракту, сдача первого судна намечена на апрель 2021 года. Остальные суда будут передаваться заказчику с шагом в три месяца.

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3. Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) ведет строительство спецкатеров для Карелии.

Кингисеппский машзавод изготовит спецкатера для Карелии © sudostroenie.info

Кингисеппский машиностроительный завод провел рабочую встречу с представителями Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба КМЗ.

В процессе летней дискуссии была обнародована информация о ранее выигранном тендере на строительство патрульных катеров специального назначения ПК 1200 «Сапфир» проекта 04190, в ходе борьбы за который питерское предприятие обошло таких конкурентов как ООО «Astron Marine» и АО «Рыбинская верфь» (АО «Концерн Калашников»).

Об особенностях проекта рассказал главный конструктор Дмитрий Бабин: «Особенностью ПК 1200 «Сапфир» является нестандартная архитектура корпусной и надстроечной части судна. Конструкция обусловлена возможностью эксплуатации катера в условиях ледяной шуги и мелкобитого ледяного покрова. Катер изготавливается из алюминиево-магниевого сплава (АМг). На сегодняшний день степень готовности головного катера составляет 52%".Спуск на воду головного судна запланирован в преддверии Дня знаний — 31 августа 2020 года.

Патрульный катер проекта 04190 (ПК 1200 «Сапфир») — справка

Длина — 13,5 м

Ширина — 3,7 м

Водоизмещение — 8,2 т

Пассажировместимость — до 12 чел.

Запас топлива — 1,2 тыс. л

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4. Заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству 10 обстановочных судов проекта 3052 для ФКУ «Речводпуть».

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Серия судов предназначена для содержания судового хода на внутренних водных путях, выполнения работ по тралению, контроля средств навигационной обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки с целью обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота. В соответствии с госконтрактом срок его завершения — IV квартал 2022 года.

Обстановочное судно проекта 3052 — справка

Разработчик проекта — ГЦКБ «Речфлота»

Длина — 35,6 м

Ширина — 6,32 м

Высота борта на миделе — 2,6 м

Валовая вместимость — 162 рег. Т

Мощность 2×220 кВт

Экипаж — 10 чел.

Автономность — 6 сут.

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