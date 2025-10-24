MAX
вчера 22
Katamaran Судостроение и судоходство

Новости регионального судостроения

1. «Псковская лодочная верфь» (Псковская область) спустила на воду Псковского озера новый катер «Чайка». Он будет ходить на Талабские острова и использоваться для хозяйственных перевозок.

© pln-pskov.ru

Источник

2.В МЧС России по Запорожской области поступил новый катер.

Центр государственной инспекции по маломерным судам получил новый катер, для эффективного выполнения задач по обеспечению безопасности на водных объектах.

© berdyansk-news.ru

Источник

3. В Ленинградской области на производственной площадке «Судостроительной верфи «Речная» состоялась закладка киля плавучего причала проекта NN1.

© flagman-news.ru

Корпус плавучего объекта состоит из двух ярусов отдельных блоков, представляющих собой проницаемые стальные металлоконструкции. Блоки скреплены в единую конструкцию болтовым соединением. Во внутреннюю часть нижнего яруса блоков установлены модули плавучести, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД).

Плавучий объект предназначен для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров с одновременным нахождением до 40 человек на борту. Модульный причал планируется разместить в Нижнем Новгороде у Чкаловской лестницы. Заказчиком выступает компания «ВодоходЪ. Пассажирский порт».

Плавучий причал является вторым в серии проекта NN1. Головной причал был построен на «Судостроительной верфи «Речная» под наблюдением РС и передан заказчику в августе 2025 года. Первый причал расположился в Нижнем Новгороде на исторической территории Стрелка.

Источник

