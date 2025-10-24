1. «Псковская лодочная верфь» (Псковская область) спустила на воду Псковского озера новый катер «Чайка». Он будет ходить на Талабские острова и использоваться для хозяйственных перевозок.

2.В МЧС России по Запорожской области поступил новый катер.

Центр государственной инспекции по маломерным судам получил новый катер, для эффективного выполнения задач по обеспечению безопасности на водных объектах.

3. В Ленинградской области на производственной площадке «Судостроительной верфи «Речная» состоялась закладка киля плавучего причала проекта NN1.

Корпус плавучего объекта состоит из двух ярусов отдельных блоков, представляющих собой проницаемые стальные металлоконструкции. Блоки скреплены в единую конструкцию болтовым соединением. Во внутреннюю часть нижнего яруса блоков установлены модули плавучести, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД).

Плавучий объект предназначен для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров с одновременным нахождением до 40 человек на борту. Модульный причал планируется разместить в Нижнем Новгороде у Чкаловской лестницы. Заказчиком выступает компания «ВодоходЪ. Пассажирский порт».

Плавучий причал является вторым в серии проекта NN1. Головной причал был построен на «Судостроительной верфи «Речная» под наблюдением РС и передан заказчику в августе 2025 года. Первый причал расположился в Нижнем Новгороде на исторической территории Стрелка.

