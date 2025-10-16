Новости регионального судостроения
1. Администрация Сыктывкара (Республика Коми)закупила для нужд «Жилкомсервиса» новое судно на воздушной подушке «Славир», рассчитанное на 12 человек.
Приобритение подобного судна очень важно для жителей поселков Седкыркеща и Трехозерки, поскольку именно такие плавсредства поддерживают сообщение с центром города, когда обычные речные суда уже не ходят, а ледовая переправа еще не открыта.
2. Компания ООО «Фабрика композитов» (Нижегородская область) успешно завершила строительство высокотехнологичного судна длиной 7,3 метра, шириной 2,5 метра и водоизмещением 3,5 тонны.
Судно способно вмещать до 11 пассажиров и оборудовано двумя подвесными лодочными моторами суммарной мощностью 400 лошадиных сил, что обеспечивает высокую маневренность и надежность в сложных погодных условиях.
3. Деревянную ладью «Ахти» спустили на воду в Карелии.
Ладья «Ахти», названная в честь героя эпоса «Калевала», выполнена из карельских ели и сосны. Строительство заняло у резидента технопарка Игоря Расчетина почти год.
Автором проекта выступил петрозаводский предприниматель Олег Демочкин. Он верит, что это не просто суда, а часть возрождения древних традиций. Ведь тысячи лет люди ходили по нашим озёрам на деревянных ладьях, которые всегда были частью карельской истории. А сегодня туристическая компания, которую возглавляет Олег, возвращает эту красоту на Онежское озеро.
