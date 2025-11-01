Новости регионального судостроения
Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ярославской области пополнился двумя новыми высокоманевренными катерами РПК-640.
Суда оснащены двигателями мощностью 200 лошадиных сил.
Катера оборудованы всем необходимым для фиксации правонарушений и оформления административных материалов. Они также позволяют оперативно и качественно проводить процедуры, направленные на выявление граждан-нарушителей. Катера также укомплектованы 5 камерами, которые фиксируют все по периметру и внутри судна, а также тепловизором, прибор позволяет распознать человека, находящегося в воде в темное время суток.
Один катер будет использоваться для обеспечения безопасности на водных объектах Ярославля, второй — для патрулирования водоемов Брейтовского округа и Рыбинского водохранилища.
2. Подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области пополнились новой современной пожарно-спасательной техникой, среди которой катер проекта VOYAGER 850 Cabin Самарского судостроительного завода.
Характеристики
|Толщина днища/бортов, мм
|5/4
|Длина габаритная, м
|9,03
|Длина наибольшая, м
|8,34
|Ширина габаритная, м
|2,53
|Ширина наибольшая, м
|2,42
|Осадка макс. (без учета мотора)
|0,38
|Высота габаритная, снаряжённая
|3,07
|Высота транспортировочная (со снятой мачтой)
|2,51
|Мостовой клиренс (при макс. грузоподъемности и уст-ной мачте)
|2,69
|Угол килеватости на транце, °
|19
|Высота транца, м
|0,635
|Мощность двигателя макс., л. с.
|450
|Грузоподъемность, кг
|1500
|Пассажировместимость, чел.
|8
|Стационарный топливный бак
|480 л
|Тип устанавливаемого двигателя
|Подвесной
3. В Архангельске заложили деревянный поморский коч.
Судно длиной 15 метров строят по старинным технологиям с использованием деревянных нагелей, мха и смолы, изучая археологические находки, поскольку чертежи не сохранились. Товарищество поморского судостроения планирует завершить строительство за зиму, после чего подготовить коч к морской экспедиции.
Как напоминает Товарищество поморского судостроения, коч — это судно первопроходцев длиной 15 метров, шириной почти 6 метров и высотой борта 2,8 метра. Последние такие кочи строили в семнадцатом веке, когда первопроходцы заканчивали открывать Сибирь, дорога в которую вела через Арктику. Потом их уже не строили — были открыты более безопасные дороги по суше, в моду вошли новоманерные суда.
— Мы пять лет готовились к закладке поморского судна, изучали технологии, которые применялись в допетровскую эпоху, — рассказал Евгений Шкаруба. — Корпус коча мы полностью будем делать максимально точно по старым технологиям: крепление деревянными нагелями, гидроизоляция мхом и смолой… А что касается оснастки, то мы не беремся играть в реконструкторов.
