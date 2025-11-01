MAX
Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ярославской области пополнился двумя новыми высокоманевренными катерами РПК-640.

© 76.mchs.gov.ru

Суда оснащены двигателями мощностью 200 лошадиных сил.

Катера оборудованы всем необходимым для фиксации правонарушений и оформления административных материалов. Они также позволяют оперативно и качественно проводить процедуры, направленные на выявление граждан-нарушителей. Катера также укомплектованы 5 камерами, которые фиксируют все по периметру и внутри судна, а также тепловизором, прибор позволяет распознать человека, находящегося в воде в темное время суток.

Один катер будет использоваться для обеспечения безопасности на водных объектах Ярославля, второй — для патрулирования водоемов Брейтовского округа и Рыбинского водохранилища.

Источник

2. Подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области пополнились новой современной пожарно-спасательной техникой, среди которой катер проекта VOYAGER 850 Cabin Самарского судостроительного завода.

© gov.kz

Характеристики

Толщина днища/бортов, мм 5/4
Длина габаритная, м 9,03
Длина наибольшая, м 8,34
Ширина габаритная, м 2,53
Ширина наибольшая, м 2,42
Осадка макс. (без учета мотора) 0,38
Высота габаритная, снаряжённая 3,07
Высота транспортировочная (со снятой мачтой) 2,51
Мостовой клиренс (при макс. грузоподъемности и уст-ной мачте) 2,69
Угол килеватости на транце, ° 19
Высота транца, м 0,635
Мощность двигателя макс., л. с. 450
Грузоподъемность, кг 1500
Пассажировместимость, чел. 8
Стационарный топливный бак 480 л
Тип устанавливаемого двигателя Подвесной
© dknews.kz

Источник

3. В Архангельске заложили деревянный поморский коч.

© cdn34.region29.ru

Судно длиной 15 метров строят по старинным технологиям с использованием деревянных нагелей, мха и смолы, изучая археологические находки, поскольку чертежи не сохранились. Товарищество поморского судостроения планирует завершить строительство за зиму, после чего подготовить коч к морской экспедиции.

Как напоминает Товарищество поморского судостроения, коч — это судно первопроходцев длиной 15 метров, шириной почти 6 метров и высотой борта 2,8 метра. Последние такие кочи строили в семнадцатом веке, когда первопроходцы заканчивали открывать Сибирь, дорога в которую вела через Арктику. Потом их уже не строили — были открыты более безопасные дороги по суше, в моду вошли новоманерные суда.

— Мы пять лет готовились к закладке поморского судна, изучали технологии, которые применялись в допетровскую эпоху, — рассказал Евгений Шкаруба. — Корпус коча мы полностью будем делать максимально точно по старым технологиям: крепление деревянными нагелями, гидроизоляция мхом и смолой… А что касается оснастки, то мы не беремся играть в реконструкторов.

Источник

