СТМ поставил для «Северстали» маневровые локомотивы ТЭМ9

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Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) выполнил свои обязательства по контракту с компанией «Северсталь», отправив семь маневровых тепловозов ТЭМ9. Машины будут работать на железнодорожных путях Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь»). С 2017 года промышленный заказчик закупил 17 таких тепловозов. Новые машины задействованы в выполнении маневровых работ на железнодорожных станциях предприятия с возможностью выезда на пути РЖД.

Тепловоз ТЭМ9 является одним из самых востребованных на отечественном рынке маневрово-вывозной техники.

Эксплуатационные возможности машины по достоинству оценили железнодорожники крупных промышленных предприятий, так как их использование позволяет с наибольшей эффективностью организовать перевозочные процессы. Среди заказчиков — Магнитогорский металлургический комбинат, Группа НЛМК, «Газпромтранс», Федеральная грузовая компания и др. Тепловоз имеет сертификат, разрешающий его работу на путях общего пользования и сортировочных станциях, что открывает большие перспективы для применения машины в инфраструктуре ОАО «Российские железные дороги».

Четырехосный маневрово-вывозной тепловоз серии ТЭМ9 оснащен электрической передачей. Она позволяет снизить стоимость жизненного цикла оборудования относительно тепловозов с гидравлической передачей за счет надежности и ремонтопригодности. На локомотиве используется индивидуальный привод колесных пар. При производстве машины использован современный принцип модульной сборки, что существенно улучшает условия эксплуатации и технического обслуживания. В ТЭМ9 установлена современная микропроцессорная система управления и диагностики, а также комплексное устройство безопасности АЛСН.

«С компанией „Северсталь“ нас связывает многолетнее эффективное сотрудничество, в рамках которого ведется системная работа по обновлению парка локомотивов на предприятиях холдинга. В планах выстраивание совместной работы по сервисному обслуживанию подвижного состава с применением предиктивной аналитики и реализация инновационных инфраструктурных решений по диагностике и ремонту путей», — рассказал генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин.