Батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ поступил в Псковскую дивизию ВДВ

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Очередной батальонный комплект военной техники поступил на вооружение Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, на вооружение 76-й дивизии ВДВ поступил батальонный комплект техники, в который вошли 39 боевых машин: 31 единица БМД-4М и восемь единиц БТР-МДМ «Ракушка». Уточняется, что боевые машины поступили в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Святого благоверного Александра Невского. Как пояснили в военном ведомстве, это уже второй батальонный комплект, полученный 234-м полком, первый был поставлен 17 января 2020 года, в него также входило 39 машин (31 БМД-4М и восемь БТР-МДМ «Ракушка», хотя ранее в некоторых батальонных комплектах число БТР-МДМ составляло 16 единиц).

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В январе заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой заявил, что в течение 2020 года ожидается поступление трех батальонных комплектов боевых машин в соединения и воинские части ВДВ.

Серийный выпуск БМД-4М («Объект 960М») осуществляется АО «Волгоградский тракторный завод», БТР-МДМ («Объект 955») производится АО «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ). Как пишет блог bmpd, к настоящему времени изготовлены до 320 БМД-4М и до 180 БТР-МДМ, поставка ведется в рамках долгосрочного контракта, заключенного в 2014 году.