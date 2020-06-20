С начала года в Севастополе заложили более 363 га виноградников

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В Севастополе завершился весенний цикл закладки виноградников. За сезон предприятия виноградарско-винодельческой отрасли заложили 363,1 га виноградников, более чем на 70% выполнив годовой план.

Всего агрохозяйства региона планируют заложить в 2020 году не менее 500 га новой лозы. В этом году, с учетом благоприятной погоды, весенняя закладка виноградников стартовала в январе и продолжалась до середины июня. За это время заложено 363,1 га виноградников. Для сравнения — весной 2019 года в Севастополе было заложено 296,3 гектаров. Рост показателя обусловлен, в первую очередь, постоянной господдержкой отрасли путем субсидирования закладки и ухода за многолетними насаждениями, а также началом реализации в регионе приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

Правительство Севастополя продолжает оказывать государственную поддержку развитию виноградарства и виноделия. С начала года на закладку и уход за многолетними насаждениями, виноградниками севастопольским предприятиям доведено 92,595 млн рублей субсидий. Так мы компенсируем агрохозяйствам до 80% понесенных затрат.

В весенней закладке виноградников приняли участие 13 агрохозяйств Севастополя. В основном, закладывались саженцы технических сортов винограда: Пино Нуар, Сира, Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло.