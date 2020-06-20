Под Волгоградом открыли современный центр трансплантологии

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Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова открылся в субботу в городе Волжском под Волгоградом.

Этот центр является высокотехнологичным не только с позиции проведения операций, но и тех технологий, которые в реальности здесь используются. Самое современное оборудование цифровое, позволяющее вести историю болезни, динамику пациента, в том числе формировать определенные протоколы. Операционная, которая позволяет вести современное протоколирование операций.

Волгоградская область будет разворачивать в новом центре кафедры федерального института для обучения студентов. «Взаимодействие с Волгоградской областью здесь является ключевым, это южный регион — патология почек здесь встречается достаточно часто, локация этого центра обусловлена в том числе и особенностями региона.

Площадь центра составляет почти 40 тыс. кв. м, коечный фонд — 150 мест. Здесь расположены 11 операционных залов и 12 койко-мест отделения реанимации и интенсивной терапии, диализные залы на 20 мест, современные поликлиническое и рентгенодиагностическое отделения, а также пансионат на 150 мест, который предназначен для иногородних пациентов, нуждающихся в периодическом динамическом наблюдении перед операцией и в послеоперационном периоде. В учреждении есть свой бассейн.

В пресс-службе центра уточнили, что первые пациенты здесь были приняты на лечение еще в марте, однако церемония открытия из-за пандемии была перенесена, она состоялась в субботу и приурочена ко Дню медика.

Центр прошел проверку Росздравнадзора, 21 января 2020 года филиал НМИЦ ТИО им. В. И. Шумакова получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. Первый пациент принят 23 марта. К настоящему времени пролечено уже 365 пациентов. В филиале оказывается высокотехнологичная медицинская помощь не только жителям Волгоградской области, но и других регионов, в частности, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по таким направлениям как трансплантация органов, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и интервенционная радиология.