КОМЗ-Экспорт выпустил новый дисковый лущильник

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Компания «КОМЗ-Экспорт» из Ростовской области, которая входит в Ассоциацию «Росспецмаш», выпустила новый дисковый лущильник АДС-7Э с шириной захвата — 7 метров.

Агрегат предназначен для обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур и обеспечивает разрушение корневой системы растений, заделку падалицы, измельчение пожнивных остатков, стерни и сорной растительности в обрабатываемом слое почвы.

Техника обеспечивает обработку почвы на глубину от 2 до 12 см. Может применяться во всех зонах земледелия.

Зубчатые конические диски диаметром 510 мм и толщиной материала 5 мм повышают качество работы и увеличивают длительность срока службы. Применение усиленной рамы позволяет выдерживать даже самые критические нагрузки.

ЗАО «КОМЗ-Экспорт» является производителем технологического оборудования и комплектующих для различных отраслей промышленности и строительно-монтажных организаций. Оборудование выпускается под торговой маркой TIGARBO.