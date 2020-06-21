Татарстанским медучреждениям передали 24 новые машины скорой помощи
Транспорт пополнит автопарки 11 республиканских учреждений здравоохранения, в том числе 8 больниц и 3 станций скорой помощи. Еще 5 скорых поступит в республику до конца июня.
Автомобили закуплены для Татарстана на средства федерального бюджета по распоряжению правительства России. Всего в республику доставлено 24 автомобиля, еще 5 машин поступят до конца этого месяца, а 54 машины до конца года закупят на средства из республиканского бюджета.
Три автомобиля уже отправились в Набережные Челны.
Источник: https://ntr-24.ru/index.php?newsid=68572
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