Татарстанским медучреждениям передали 24 новые машины скорой помощи

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Транспорт пополнит автопарки 11 республиканских учреждений здравоохранения, в том числе 8 больниц и 3 станций скорой помощи. Еще 5 скорых поступит в республику до конца июня.

Автомобили закуплены для Татарстана на средства федерального бюджета по распоряжению правительства России. Всего в республику доставлено 24 автомобиля, еще 5 машин поступят до конца этого месяца, а 54 машины до конца года закупят на средства из республиканского бюджета.

Три автомобиля уже отправились в Набережные Челны.