На севере Сахалина построили детско-юношескую спортшколу и стадион

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Строительство детско-юношеской спортивной школы с тренажерным залом и тиром, а также реконструкция местного стадиона завершились в Охе — самом северном городе на Сахалине.

Работы велись по спортивной линии национальных проектов. Общие расходы на объекты для области составили 384 млн рублей.

Новая школа находится рядом с реконструированным стадионом. В здании предусмотрены лыжная база на 60 человек от шести до 18 лет, тренажерный зал, тир, прокат лыж и коньков, а также раздевалки для двух футбольных команд.

Что касается стадиона, его реконструкция завершена, но в следующем году будут проведены дополнительные работы. На территории объекта установят трибуны, системы видеонаблюдения, ограждение, технологическое оборудование. Помимо этого, планируется озеленение пространства.

Сейчас в Охе имеется одна спортивная школа для детей. Она находится в старом приспособленном здании, которое давно пришло в негодность и готовится к сносу.

Оха — административный центр Охинского городского округа, расположенного в самом северном районе Сахалина. В городе проживают около 20,7 тыс. человек, во всем муниципалитете — более 22,5 тыс.