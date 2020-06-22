На севере Сахалина построили детско-юношескую спортшколу и стадион
Строительство детско-юношеской спортивной школы с тренажерным залом и тиром, а также реконструкция местного стадиона завершились в Охе — самом северном городе на Сахалине.
Работы велись по спортивной линии национальных проектов. Общие расходы на объекты для области составили 384 млн рублей.
Новая школа находится рядом с реконструированным стадионом. В здании предусмотрены лыжная база на 60 человек от шести до 18 лет, тренажерный зал, тир, прокат лыж и коньков, а также раздевалки для двух футбольных команд.
Что касается стадиона, его реконструкция завершена, но в следующем году будут проведены дополнительные работы. На территории объекта установят трибуны, системы видеонаблюдения, ограждение, технологическое оборудование. Помимо этого, планируется озеленение пространства.
Сейчас в Охе имеется одна спортивная школа для детей. Она находится в старом приспособленном здании, которое давно пришло в негодность и готовится к сносу.
Оха — административный центр Охинского городского округа, расположенного в самом северном районе Сахалина. В городе проживают около 20,7 тыс. человек, во всем муниципалитете — более 22,5 тыс.
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