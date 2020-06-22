Россия поставила в Среднюю Азию комплексы для борьбы с беспилотниками

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Концерн «Автоматика» (входит в Ростех) начал поставки комплексов противодействия беспилотникам в Среднюю Азию, сообщили в пресс-службе концерна. Компания ведет переговоры по поставкам еще с пятью странами — речь идет об Индии, государствах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

«В июне 2020 года успешно проведены приемочные испытания систем обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, поставляемых в интересах заказчика одной из стран Средней Азии», — сказали в концерне.

В России «Автоматика» ведет переговоры по комплексам с подразделениями «Роснефти», «Газпрома», «Юнипро» и другими, добавил он. Концерн ранее уже договорился о поставке систем противодействия беспилотникам ПАО «Славнефть-ЯНОС» — одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также «Татнефти». Системами также интересуются аэропорты, предприятия транспорта, различные службы и органы безопасности, в том числе отвечающие за проведение общественно-массовых мероприятий.

В ноябре прошлого года Ростех представил комплексы «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО», «Сапсан-Бекас», «Луч» и «Купол» потенциальным заказчикам, в том числе Минобороны, Росгвардии, крупнейшим аэропортам, «Роснефти», «Транснефти», «Сургутнефтегазу» и др.

Разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км. Комплексы мониторят радиообстановку, цифровую обработку и проводят анализ сигналов, выявляя радиоизлучение беспилотников, могут определять местонахождение оператора и обнаруживать дроны, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники.