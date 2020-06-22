В ОДК-УМПО созданы новые высокотехнологичные производственные комплексы

© uecrus.com

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в рамках трансформации индустриальной модели корпорации реализовало масштабные проекты, в ходе которых завершена организация специализированных центров по изготовлению узлов вертолетных двигателей и производству роторов турбины и компрессора.

Четыре новых производственно-технологических центра (ПТЦ) ориентированы на выпуск компонентов серийных и перспективных вертолетных двигателей в классе мощности до 5 000 л.с. (ТВ3-117, ВК-2500, ВК-650 В, ВК-1600В).

Центры организованы по принципам бережливого производства и оснащены 310 единицами оборудования, включая станки с числовым программным управлением, высокотехнологичными обрабатывающими центрами и уникальным оборудованием для сварки и пайки. Здесь уже приступили к серийному выпуску продукции с поэтапным наращиванием объемов производства: проектная мощность ПТЦ составляет 350 моторокомплектов ежегодно.

В перспективе здесь будут трудиться 700 человек, сейчас ведется дополнительный набор и обучение персонала.

Реализация проекта стартовала в 2009 году. Согласно концепции трансформации индустриальной модели АО «ОДК» ПТЦ составляют корпоративный центр специализации «Производство деталей и сборочных единиц вертолетных двигателей». В программе производства ВК-2500 по составу кооперации за ПАО «ОДК-УМПО» закреплено около 33% деталей и сборочных единиц двигателя. Также в объединении начата работа по подготовке к производству комплектов деталей и сборочных единиц перспективного двигателя ВК-650 В, в том числе на мощностях ПТЦ.

© uecrus.com

Еще одним крупным проектом предприятия стала организация комплекса производства роторов турбины и компрессора авиационных двигателей, проведенная с 2010 по 2019 гг. Первым был введен в эксплуатацию участок сборки, затем начали работу участки рентген-контроля, флуоресцентного и ультразвукового контроля. В комплексе запущено 26 единиц нового оборудования, в том числе уникальный горизонтально-протяжной станок. Также в составе комплекса планируется организация производства моноколес (блисков).

© uecrus.com

«Мы последовательно проводим изменения в корпорации, совершенствуем производственные процессы. Новые высокотехнологичные комплексы — это очередной этап трансформации индустриальной модели АО «ОДК», шаг к повышению конкурентоспособности российского авиадвигателестроения, — отметил генеральный директор АО «ОДК» Александр Викторович Артюхов.