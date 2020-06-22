СТМ поставил Новолипецкому металлургическому комбинату маневровые локомотивы ТЭМ9

© vologdaregion.ru

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) в июне поставил Новолипецкому металлургическому комбинату (входит в Группу НЛМК) три тепловоза ТЭМ9 производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в СТМ). Первые локомотивы этой серии заказчик начал приобретать в 2018 году. Сегодня парк насчитывает 17 таких машин.

Приобретение тягового состава для главной производственной площадки Группы НЛМК связано с программой обновления локомотивного парка компании. План реализации программы рассчитан до 2022 года. В настоящее время на комбинате эксплуатируют 120 тепловозов.

Локомотивы ТЭМ9 предназначены для выполнения маневрово-вывозных работ. Тепловозы этой серии способны «заходить» в радиус поворота до 50 метров, что делает их универсальными для использования на всей территории предприятия.

Средний расход топлива у ТЭМ9 на треть ниже аналогов. Машины имеют увеличенный срок службы (до 40 лет) и более длительный межремонтный интервал по техобслуживанию. Конструкция «девяток» предотвращает попадание смазочных материалов на железнодорожные пути и грунт, что делает их эксплуатацию более экологичной. Тепловозы соответствуют экологическому стандарту по эмиссии отработавших газов (ГОСТ Р 50953).

«В 2020 году для НЛМК будет изготовлено еще девять локомотивов серии ТЭМ9, — рассказывает генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин. — Следующим шагом долгосрочного сотрудничества станет реализация программы обслуживания железнодорожной инфраструктуры, которая будет основана на цифровых инженерных решениях».