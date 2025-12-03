MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 182
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

Маневровый тепловоз ТЭМ10 с двигателем КАМАЗ готов к серийному производству

© t.me

На Людиновском тепловозостроительном заводе успешно завершились финальные сертификационные испытания модернизированного маневрового тепловоза ТЭМ10. Ключевым изменением в конструкции стала установка нового российского дизельного двигателя КАМАЗ З910.80-600.

Испытания подтвердили заявленные технические и экологические характеристики силовой установки, а также работоспособность микропроцессорной системы управления, диагностики и улучшенную эргономику кабины машиниста. Следующим этапом для локомотива станет получение сертификата соответствия требованиям Таможенного союза, после чего начнутся поставки предприятиям.

Как рассказали в СТМ, ТЭМ10 представляет собой современный четырёхосный маневровый тепловоз, разработанный с учётом мировых тенденций в локомотивостроении. Среди его основных преимуществ — модульная конструкция, усиленная сварная рама, встроенная система диагностики, а также повышенные показатели экологичности и экономичности.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт