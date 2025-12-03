Маневровый тепловоз ТЭМ10 с двигателем КАМАЗ готов к серийному производству
На Людиновском тепловозостроительном заводе успешно завершились финальные сертификационные испытания модернизированного маневрового тепловоза ТЭМ10. Ключевым изменением в конструкции стала установка нового российского дизельного двигателя КАМАЗ З910.80-600.
Испытания подтвердили заявленные технические и экологические характеристики силовой установки, а также работоспособность микропроцессорной системы управления, диагностики и улучшенную эргономику кабины машиниста. Следующим этапом для локомотива станет получение сертификата соответствия требованиям Таможенного союза, после чего начнутся поставки предприятиям.
Как рассказали в СТМ, ТЭМ10 представляет собой современный четырёхосный маневровый тепловоз, разработанный с учётом мировых тенденций в локомотивостроении. Среди его основных преимуществ — модульная конструкция, усиленная сварная рама, встроенная система диагностики, а также повышенные показатели экологичности и экономичности.
