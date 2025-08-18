Подпишись
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

Сделано в России: тепловоз 2ТЭ35А готов к работе в суровых условиях Сибири

На Людиновском заводе создан новый двухсекционный тепловоз для перевозки тяжелых грузов по магистралям Сибири и Дальнего Востока, включая участки БАМа.

Локомотив состоит из двух секций общей мощностью 9700 лошадиных сил, что позволяет ему перевозить составы весом до 7100 тонн со скоростью 120 км/ч. Основой стал новый российский дизельный двигатель 16ДМ-185Т с улучшенной системой управления, который расходует на 12-15% меньше топлива по сравнению с предыдущими моделями.

В конструкции использованы современные решения: автоматизированная сварка, модульная сборка и системы постоянного контроля состояния узлов. Все комплектующие, включая двигатели, тормозное оборудование и электронику, производятся на российских предприятиях, сообщили в СТМ.

Новый тепловоз предназначен для работы в сложных климатических условиях и должен повысить эффективность грузовых перевозок на востоке страны.
Источник: t.me

