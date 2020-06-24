Екатеринбургский «Завод ЭМА» в 12 раз увеличил объемы производства рециркуляторов воздуха © clck.ru

Екатеринбургский «Завод электромедицинской аппаратуры» (ЗАО «Завод ЭМА») выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия стерилизаторов основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

«Завод ЭМА» с декабря прошлого года увеличил выпуск рециркуляторов воздуха более чем в двенадцать раз. В декабре предприятие выпускало 300 штук в месяц, а уже в мае этого года собрана партия 4 тысячи аппаратов. В июне план выпуска — до пяти тысяч штук. В дальнейшем объем выпуска сохранится — до пяти тысяч штук ежемесячно.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru

Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru

Преимущества ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха

Не приносят вреда людям и помещениям в которых они установлены, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, в частности химическими, Нет потребности в специальном хранении, Аппараты легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© zavodema.ru

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Назначение устройства

Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры

Помещения сферы общественного питания

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия промышленности

Помещения финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников.

Основным заказчиком рециркуляторов для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Принцип работы

Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор, ультрафиолетовые лампы и фильтры. Проходящий через устройство воздух обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами.

Бактерицидные облучатели

Бактерицидные облучатели выпускаются на заводе ЭМА с 1957 года. За это время они не раз модернизировались, при этом их цена и качество достигли идеального сочетания.

Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели предназначены для дезинфекции воздуха больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц, магазинов, спортзалов, бань, детских учреждений, школ), хранилищ сельхозпродуктов, а также для использования в пищевой промышленности. Бактерицидные облучатели имеют облегченную конструкцию и современный дизайн, детали приборов покрыты порошковой краской, стойкой к УФ-облучению.

ОБН 150 открытого типа бактерицидный облучатель © zavodema.ru

Бактерицидный облучатель ОБП 300 двухламповый © zavodema.ru

Бактерицидный настенный облучатель ОБН 150 с экраном (одноламповый) © zavodema.ru

Технические характеристики бактерицидных облучателей

Характеристика ОБН-150 ОБН-150экр ОБП-300 Количество УФ ламп 1 1 2 Способ размещения на стене и на потолке на стене и на потолке на стене и на потолке Исполнение открытый открытый с доп. экраном открытый Суммарный бактерицидный поток, Вт 11,2 11,2 22,4 Облученность на расстоянии 1м, Вт/м² 1,25 1,25 2,5 Потребляемая мощность, не более, ВА 50 50 100 Сеть питания 220 В 50 Гц 220 В 50 Гц 220 В 50 Гц Средний срок службы, лет 5 5 5 Габаритные размеры, мм 50×80×940 50×80×940 110×80×940 Масса, не более, кг 2,5 2,5 3,5 Класс защиты от электрического тока по ГОСТ12.2.025-76 1 тип Н 1 тип Н 1 тип Н Источник излучения Бактерицидная лампа типа ДБМ30 Т8 или TUV30W T8 ДБМ30 Т8 или TUV30W T8 ДБМ30 Т8 или TUV30W T8 Мощность, Вт 30 30 30х2 Срок службы, час 8000 8000 8000

Облучатели-рециркуляторы закрытого типа

Бактерицидные рециркуляторы предназначены для дезинфекции воздуха помещений больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц, магазинов, спортзалов, бань, детских учреждений,школ), хранилищ сельскохозяйственных продуктов, а так же для использования в пищевой промышленности в присутствии людей.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный РБ 2Х15 © zavodema.ru

Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru

Технические характеристики бактерицидных рециркуляторов

Характеристика РБ 2×15 РБПе 6×15 Количество ламп 2 6 Способ размещения настенный передвижной Тип закрытый закрытый Суммарный бактерицидный поток ламп, Вт 9,4 28,6 Производительность по воздушному потоку, м³/час 60 180 Производительность, м³/час при 99% обеззараживании 30 100 при 95% обеззараживании 50 140 Потребляемая мощность, не более, ВА 90 270 Сеть питания 220 В 50 Гц 220 В 50 Гц Средний срок службы, лет 5 5 Габаритные размеры, мм 135×200×620 580×840 Масса, не более, кг 6 22 Класс защиты от электрического тока по ГОСТ12.2.025-76 1 тип Н 1 тип Н Источник излучения Бактерицидная лампа типа TUV15 TUV15 Потребляемая мощность, ВА 90 270 Срок службы, часов 8000 8000 Бактерицидный поток, Вт 4,7 11,2

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9xhQT3Yq0CI

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MWnuRaAo0eI