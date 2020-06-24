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Электроника и электротехника

Екатеринбургский «Завод ЭМА» в 12 раз увеличил объемы производства рециркуляторов воздуха

Екатеринбургский «Завод ЭМА» в 12 раз увеличил объемы производства рециркуляторов воздухаЕкатеринбургский «Завод ЭМА» в 12 раз увеличил объемы производства рециркуляторов воздуха © clck.ru

Екатеринбургский «Завод электромедицинской аппаратуры» (ЗАО «Завод ЭМА») выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия стерилизаторов основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

«Завод ЭМА» с декабря прошлого года увеличил выпуск рециркуляторов воздуха более чем в двенадцать раз. В декабре предприятие выпускало 300 штук в месяц, а уже в мае этого года собрана партия 4 тысячи аппаратов. В июне план выпуска — до пяти тысяч штук. В дальнейшем объем выпуска сохранится — до пяти тысяч штук ежемесячно.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru

Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru

Преимущества ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха

  1. Не приносят вреда людям и помещениям в которых они установлены,
  2. Легко монтируются и обслуживаются,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, в частности химическими,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Аппараты легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простая замена ультрафиолетовых ламп,
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © zavodema.ru

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Назначение устройства

Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:

  • Школы, детские сады и другие образовательные организации
  • Административные и офисные пространства
  • Торговые центры
  • Помещения сферы общественного питания
  • Медицинские и спортивные учреждения
  • Предприятия промышленности
  • Помещения финансовых учреждений
  • Агропромышленные предприятия

Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников.

Основным заказчиком рециркуляторов для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Принцип работы

Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор, ультрафиолетовые лампы и фильтры. Проходящий через устройство воздух обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами.

Бактерицидные облучатели

Бактерицидные облучатели выпускаются на заводе ЭМА с 1957 года. За это время они не раз модернизировались, при этом их цена и качество достигли идеального сочетания.

Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели предназначены для дезинфекции воздуха больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц, магазинов, спортзалов, бань, детских учреждений, школ), хранилищ сельхозпродуктов, а также для использования в пищевой промышленности. Бактерицидные облучатели имеют облегченную конструкцию и современный дизайн, детали приборов покрыты порошковой краской, стойкой к УФ-облучению.

ОБН 150 открытого типа бактерицидный облучательОБН 150 открытого типа бактерицидный облучатель © zavodema.ru

Бактерицидный облучатель ОБП 300 двухламповыйБактерицидный облучатель ОБП 300 двухламповый © zavodema.ru

Бактерицидный настенный облучатель ОБН 150 с экраном (одноламповый)Бактерицидный настенный облучатель ОБН 150 с экраном (одноламповый) © zavodema.ru

Технические характеристики бактерицидных облучателей

ХарактеристикаОБН-150ОБН-150экрОБП-300
Количество УФ ламп112
Способ размещенияна стене и на потолкена стене и на потолкена стене и на потолке
Исполнениеоткрытый

открытый с доп. экраном

открытый
Суммарный бактерицидный поток, Вт11,211,222,4
Облученность на расстоянии 1м, Вт/м²1,251,252,5
Потребляемая мощность, не более, ВА5050100
Сеть питания

220 В

50 Гц

220 В

50 Гц

220 В

50 Гц

Средний срок службы, лет555
Габаритные размеры, мм50×80×94050×80×940110×80×940
Масса, не более, кг2,52,53,5
Класс защиты от электрического тока по ГОСТ12.2.025-761 тип Н1 тип Н1 тип Н
Источник излучения
Бактерицидная лампа типаДБМ30 Т8 или TUV30W T8ДБМ30 Т8 или TUV30W T8ДБМ30 Т8 или TUV30W T8
Мощность, Вт303030х2
Срок службы, час800080008000

Облучатели-рециркуляторы закрытого типа

Бактерицидные рециркуляторы предназначены для дезинфекции воздуха помещений больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц, магазинов, спортзалов, бань, детских учреждений,школ), хранилищ сельскохозяйственных продуктов, а так же для использования в пищевой промышленности в присутствии людей.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный РБ 2Х15Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный РБ 2Х15 © zavodema.ru

Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru

Технические характеристики бактерицидных рециркуляторов

ХарактеристикаРБ 2×15РБПе 6×15
Количество ламп26
Способ размещениянастенныйпередвижной
Типзакрытыйзакрытый
Суммарный бактерицидный поток ламп, Вт9,428,6
Производительность по воздушному потоку, м³/час60180
Производительность, м³/час
при 99% обеззараживании30100
при 95% обеззараживании50140
Потребляемая мощность, не более, ВА90270
Сеть питания220 В 50 Гц220 В 50 Гц
Средний срок службы, лет55
Габаритные размеры, мм135×200×620580×840
Масса, не более, кг622
Класс защиты от электрического тока по ГОСТ12.2.025-761 тип Н1 тип Н
Источник излучения
Бактерицидная лампа типаTUV15TUV15
Потребляемая мощность, ВА90270
Срок службы, часов80008000
Бактерицидный поток, Вт4,711,2

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9xhQT3Yq0CI

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MWnuRaAo0eI

О компании

По заданию Правительства СССР после начала Великой Отечественной войны в г. Свердловске было решено создать завод по производству медицинских инструментов под названием «Завод № 16». Первый устав созданного завода был утвержден 7 октября 1941 года.

К 1956 г. завод полностью стал специализироваться на выпуске светотехнической и электромедицинской аппаратуры (операционных светильников, физиотерапевтических аппаратов, бактерицидных облучателей и др.). В 1956 г. Приказом Министерства от 1 февраля 1956 г. в связи с тем, что завод был полностью профилирован на производство светотехнической и электромедицинской аппаратуры, ему было присвоено название «Свердловский Государственный Союзный завод электромедицинской аппаратуры» (Свердловский Завод ЭМА).

В 1997 году Свердловский Завод ЭМА преобразован в Закрытое Акционерное Общество «Завод электромедицинской аппаратуры». В 2005 г. ЗАО «Завод ЭМА» стал первым в России производителем медицинских бестеневых светодиодных светильников, ориентируясь на самые высокие мировые стандарты. Предприятие находится в Екатеринбурге и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

  • металлообрабатывающее производство,
  • электротехнический цех,
  • электромедицинский цех,
  • светотехнический цех,
  • цех окраски изделий,
  • сборочный цех,
  • испытательный цех,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службы снабжения и маркетинга.

Продукция компании экспортируются в 62 страны мира.

 © agenda-u.org

 © clck.ru

 © agenda-u.org

 © clck.ru

 © agenda-u.org

 © agenda-u.org

 © agenda-u.org

 © clck.ru

 © agenda-u.org

 © agenda-u.org

 © agenda-u.org

 © agenda-u.org

 © agenda-u.org

 © agenda-u.org

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. zavodema.ru,
  2. ema.su облучатели,
  3. ema.su рециркуляторы,
  4. Облучатели бактерицидные ОБН-150 и ОБП-300,
  5. www.oblgazeta.ru,
  6. gubernator96.ru,
  7. www.e1.ru,
  8. veved.ru,
Источник: https://zavodema.ru

Свердловская область, Завод ЭМА, рециркуляторы воздуха, малый и средний бизнес
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