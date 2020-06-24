Екатеринбургский «Завод ЭМА» в 12 раз увеличил объемы производства рециркуляторов воздуха
Екатеринбургский «Завод ЭМА» в 12 раз увеличил объемы производства рециркуляторов воздуха © clck.ru
Екатеринбургский «Завод электромедицинской аппаратуры» (ЗАО «Завод ЭМА») выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия стерилизаторов основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
«Завод ЭМА» с декабря прошлого года увеличил выпуск рециркуляторов воздуха более чем в двенадцать раз. В декабре предприятие выпускало 300 штук в месяц, а уже в мае этого года собрана партия 4 тысячи аппаратов. В июне план выпуска — до пяти тысяч штук. В дальнейшем объем выпуска сохранится — до пяти тысяч штук ежемесячно.
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru
Преимущества ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха
- Не приносят вреда людям и помещениям в которых они установлены,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, в частности химическими,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппараты легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.
Назначение устройства
Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры
- Помещения сферы общественного питания
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия промышленности
- Помещения финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.
В письме Роспотребнадзора
Основным заказчиком рециркуляторов для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ.
Принцип работы
Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор, ультрафиолетовые лампы и фильтры. Проходящий через устройство воздух обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами.
Бактерицидные облучатели
Бактерицидные облучатели выпускаются на заводе ЭМА с 1957 года. За это время они не раз модернизировались, при этом их цена и качество достигли идеального сочетания.
Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели предназначены для дезинфекции воздуха больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц, магазинов, спортзалов, бань, детских учреждений, школ), хранилищ сельхозпродуктов, а также для использования в пищевой промышленности. Бактерицидные облучатели имеют облегченную конструкцию и современный дизайн, детали приборов покрыты порошковой краской, стойкой к УФ-облучению.
ОБН 150 открытого типа бактерицидный облучатель © zavodema.ru
Бактерицидный облучатель ОБП 300 двухламповый © zavodema.ru
Бактерицидный настенный облучатель ОБН 150 с экраном (одноламповый) © zavodema.ru
Технические характеристики бактерицидных облучателей
|Характеристика
|ОБН-150
|ОБН-150экр
|ОБП-300
|Количество УФ ламп
|1
|1
|2
|Способ размещения
|на стене и на потолке
|на стене и на потолке
|на стене и на потолке
|Исполнение
|открытый
открытый с доп. экраном
|открытый
|Суммарный бактерицидный поток, Вт
|11,2
|11,2
|22,4
|Облученность на расстоянии 1м, Вт/м²
|1,25
|1,25
|2,5
|Потребляемая мощность, не более, ВА
|50
|50
|100
|Сеть питания
220 В
50 Гц
220 В
50 Гц
220 В
50 Гц
|Средний срок службы, лет
|5
|5
|5
|Габаритные размеры, мм
|50×80×940
|50×80×940
|110×80×940
|Масса, не более, кг
|2,5
|2,5
|3,5
|Класс защиты от электрического тока по ГОСТ12.2.025-76
|1 тип Н
|1 тип Н
|1 тип Н
|Источник излучения
|Бактерицидная лампа типа
|ДБМ30 Т8 или TUV30W T8
|ДБМ30 Т8 или TUV30W T8
|ДБМ30 Т8 или TUV30W T8
|Мощность, Вт
|30
|30
|30х2
|Срок службы, час
|8000
|8000
|8000
Облучатели-рециркуляторы закрытого типа
Бактерицидные рециркуляторы предназначены для дезинфекции воздуха помещений больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц, магазинов, спортзалов, бань, детских учреждений,школ), хранилищ сельскохозяйственных продуктов, а так же для использования в пищевой промышленности в присутствии людей.
Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный РБ 2Х15 © zavodema.ru
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной РБПЕ 6Х15 © zavodema.ru
Технические характеристики бактерицидных рециркуляторов
|Характеристика
|РБ 2×15
|РБПе 6×15
|Количество ламп
|2
|6
|Способ размещения
|настенный
|передвижной
|Тип
|закрытый
|закрытый
|Суммарный бактерицидный поток ламп, Вт
|9,4
|28,6
|Производительность по воздушному потоку, м³/час
|60
|180
|Производительность, м³/час
|при 99% обеззараживании
|30
|100
|при 95% обеззараживании
|50
|140
|Потребляемая мощность, не более, ВА
|90
|270
|Сеть питания
|220 В 50 Гц
|220 В 50 Гц
|Средний срок службы, лет
|5
|5
|Габаритные размеры, мм
|135×200×620
|580×840
|Масса, не более, кг
|6
|22
|Класс защиты от электрического тока по ГОСТ12.2.025-76
|1 тип Н
|1 тип Н
|Источник излучения
|Бактерицидная лампа типа
|TUV15
|TUV15
|Потребляемая мощность, ВА
|90
|270
|Срок службы, часов
|8000
|8000
|Бактерицидный поток, Вт
|4,7
|11,2
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9xhQT3Yq0CI
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MWnuRaAo0eI
О компании
По заданию Правительства СССР после начала Великой Отечественной войны в г. Свердловске было решено создать завод по производству медицинских инструментов под названием «Завод № 16». Первый устав созданного завода был утвержден 7 октября 1941 года.
К 1956 г. завод полностью стал специализироваться на выпуске светотехнической и электромедицинской аппаратуры (операционных светильников, физиотерапевтических аппаратов, бактерицидных облучателей и др.). В 1956 г. Приказом Министерства от 1 февраля 1956 г. в связи с тем, что завод был полностью профилирован на производство светотехнической и электромедицинской аппаратуры, ему было присвоено название «Свердловский Государственный Союзный завод электромедицинской аппаратуры» (Свердловский Завод ЭМА).
В 1997 году Свердловский Завод ЭМА преобразован в Закрытое Акционерное Общество «Завод электромедицинской аппаратуры». В 2005 г. ЗАО «Завод ЭМА» стал первым в России производителем медицинских бестеневых светодиодных светильников, ориентируясь на самые высокие мировые стандарты. Предприятие находится в Екатеринбурге и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий.
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический цех,
- электромедицинский цех,
- светотехнический цех,
- цех окраски изделий,
- сборочный цех,
- испытательный цех,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Продукция компании экспортируются в 62 страны мира.
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