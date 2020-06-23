АО ФЛОТ отгрузило заказчику судно на воздушной подушке МАРС-25

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В июне 2020 года, в Акционерном обществе «ФЛОТ» произошло знаменательное событие- спуск на воду головного амфибийного судна на воздушной подушке проекта МАРС-25. Это абсолютно оригинальный проект, созданный инженерами АО «ФЛОТ» и построенный на мощностях завода силами специалистов компании.

Постройка судна нового поколения пассажировместимстью до 25 человек позволит выйти заводу АО «ФЛОТ» на другой качественный уровень и специализироваться на создании больших СВП для регионов России, остро нуждающихся в обновлении пассажирского флота.

Ходовые испытания проводились в акватории рек Волга и Ока. Все системы, механизмы, радиотехническое и навигационное оборудование показали исправную работу. Ходовые испытания подтвердили соответствие судна заложенным в проекте техническим характеристикам. Комфортному пребыванию пассажиров на борту СВП «МАРС-25» во время рейса, будет способствовать современный интерьер, удобная компоновка салона, системы отопления и кондиционирования воздуха, отличная звуко и теплоизоляция.

После успешного завершения ходовых испытаний, пассажирское судно на воздушной подушке «МАРС-25» отправлено заказчику.

© ao-flot.ru

Для справки:

Конструктивный тип СВП МАРС-25 — судно на воздушной подушке скегового типа с надувными скегами и надувными бортами, с носовым и кормовым гибкими ограждениями.

Основные характеристики:

Длина габаритная, м 14,00

Ширина габаритная, м 5,06

Высота надводного борта, м 0,9

Высота габаритная по молниеотводу от опорной поверхности, м 4,25

Водоизмещение полное, кг 8850

Водоизмещение порожнем, кг 4900

Полезная грузоподъемность, кг 3350

Экипаж, чел. 2

Пассажировместимость,чел. 25

Энергетическая установка:

Дизельный двигатель 2

Мощность полная каждого двигателя при 3500 об/мин.л.с. 197

Запас топлива, л 530

Дальность хода на воздушной подушке над поверхностью

воды (при ветре до 5м/с), км 500

Клиренс при ходе на воздушной подушке (наименьшее расстояние

от днища корпуса до подстилающей поверхности), м 0,71

Эксплуатационная скорость, км/ч 55

Максимальная допустимая эксплуатационная скорость ветра, м/с 15

Максимальная допустимая эксплуатационная высота волны, м 1,5