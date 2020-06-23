АО ФЛОТ отгрузило заказчику судно на воздушной подушке МАРС-25
В июне 2020 года, в Акционерном обществе «ФЛОТ» произошло знаменательное событие- спуск на воду головного амфибийного судна на воздушной подушке проекта МАРС-25. Это абсолютно оригинальный проект, созданный инженерами АО «ФЛОТ» и построенный на мощностях завода силами специалистов компании.
Постройка судна нового поколения пассажировместимстью до 25 человек позволит выйти заводу АО «ФЛОТ» на другой качественный уровень и специализироваться на создании больших СВП для регионов России, остро нуждающихся в обновлении пассажирского флота.
Ходовые испытания проводились в акватории рек Волга и Ока. Все системы, механизмы, радиотехническое и навигационное оборудование показали исправную работу. Ходовые испытания подтвердили соответствие судна заложенным в проекте техническим характеристикам. Комфортному пребыванию пассажиров на борту СВП «МАРС-25» во время рейса, будет способствовать современный интерьер, удобная компоновка салона, системы отопления и кондиционирования воздуха, отличная звуко и теплоизоляция.
После успешного завершения ходовых испытаний, пассажирское судно на воздушной подушке «МАРС-25» отправлено заказчику.
Для справки:
Конструктивный тип СВП МАРС-25 — судно на воздушной подушке скегового типа с надувными скегами и надувными бортами, с носовым и кормовым гибкими ограждениями.
Основные характеристики:
Длина габаритная, м 14,00
Ширина габаритная, м 5,06
Высота надводного борта, м 0,9
Высота габаритная по молниеотводу от опорной поверхности, м 4,25
Водоизмещение полное, кг 8850
Водоизмещение порожнем, кг 4900
Полезная грузоподъемность, кг 3350
Экипаж, чел. 2
Пассажировместимость,чел. 25
Энергетическая установка:
Дизельный двигатель 2
Мощность полная каждого двигателя при 3500 об/мин.л.с. 197
Запас топлива, л 530
Дальность хода на воздушной подушке над поверхностью
воды (при ветре до 5м/с), км 500
Клиренс при ходе на воздушной подушке (наименьшее расстояние
от днища корпуса до подстилающей поверхности), м 0,71
Эксплуатационная скорость, км/ч 55
Максимальная допустимая эксплуатационная скорость ветра, м/с 15
Максимальная допустимая эксплуатационная высота волны, м 1,5
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