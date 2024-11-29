Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке проекта Нептун 23 для Благовещенска. Судно пассажирское, построено под наблюдением РКО (речной регистр). Строительный номер 45.

СВП Нептун 23 ср.45

СВП Нептун 23 ср.45

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈