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29 ноября 2024, 16:23 Судоверфь Парящие машины (ПАРМА)™ ⇒ Судостроение и судоходство

Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке проекта Нептун 23

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Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке проекта Нептун 23 для Благовещенска. Судно пассажирское, построено под наблюдением РКО (речной регистр). Строительный номер 45.

СВП Нептун 23 ср.45СВП Нептун 23 ср.45

СВП Нептун 23 ср.45СВП Нептун 23 ср.45

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