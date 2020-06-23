В Москве завершено возведение нового железнодорожного моста через Москву‑реку для МЦД‑1

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Движение по второму главному пути открыли на железнодорожном мосту через Москву-реку, расположенному на участке Фили — Москва-Пассажирская-Смоленская Белорусского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Переключение первого главного пути на новый мост запланировано на предстоящие выходные. После запуска движения поездов старый мост демонтируют.

Длина арочного пролетного строения моста составляет 116 метров, а общая протяженность сооружения — 334,5 метра. При строительстве были применены проектные решения по сооружению опор и выполнению части подходов к мосту в виде эстакады, которые позволяют реализовывать проекты по развитию улично-дорожной сети города Москвы.

МЦД-1 был запущен в ноябре 2019 года и связал города Одинцово и Лобню Московской области через территорию Москвы и Долгопрудного. Диаметр длиною около 52 км соединяет Савеловское и Смоленское направления МЖД.

Строительство нового моста было начато в 2019 году для замены старого из-за его длительной эксплуатации.

«За это время были проведены уникальные работы по возведению фундаментов нового моста в русле Москва-реки, а также смонтированы металлические конструкции весом более трех тысяч тонн в условиях непосредственной близости к действующим путям», — рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.