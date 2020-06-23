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Сергей Котенко перенес эту запись 23.06.2020 17:39
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В Москве построили первый в России центр современного пятиборья
Центр современного пятиборья вошел в состав спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Северный». Здание площадью 20,2 тыс. кв. метров находится в посёлке Северный. Его возвели за счет средств городского бюджета.
В трехэтажном здании смогут заниматься 270 спортсменов. Это будет единственный в мире стадион, где можно провести четыре вида соревнований из пяти под крышей в одном комплексе.
В новом здании обустроены плавательный бассейн, конно-спортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, а также тиры. Помимо этого, здесь расположены спортзалы для бега, фехтования, игровых видов спорта, а также зал для сухого плавания.
На территории комплекса также построены медицинский блок и гостиница для спортсменов. На прилегающей территории создана парковка, установлены лавочки и урны, разбит газон, высажены кустарники и деревья.
Здесь будут проходить соревнования по современному пятиборью всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, соревнования по плаванию, фехтованию и другим дисциплинам. Когда спорткомплекс будет свободен от тренировок профессиональных спортсменов, его смогут посещать все желающие.
В здании также создано небольшое музейно-образовательное пространство с интерактивным оборудованием, посвященное истории развития современного пятиборья.
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