В Крыму реализуют проект по закладке интенсивного яблоневого сада

© sun9-15.userapi.com

ООО «Грушевские сады» — садоводческое предприятие, реализующее инвестиционный проект по закладке современного интенсивного сада яблони с последующим хранением и переработкой вблизи села Грушевка городского округа Судак. Стоимость проекта — 1,31 млрд рублей. Будет создано 368 постоянных рабочих мест и 30 сезонных.

Всего на ранее необрабатываемых земельных участках площадью 393 гектаров планируется заложить яблоневые сады площадью 320 гектаров, построить фруктохранилище мощностью 10000 тонн и объекты переработки.

Первая очередь яблоневого сада заложена на площади 19,81 гектаров, в текущем году планируется заложить вторую очередь площадью 16 гектаров.

Инвестиционный проект реализуется в том числе при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Крым, а именно, предприятием получена субсидия на закладку многолетних насаждений в сумме более 32 млн рублей.

© sun9-70.userapi.com