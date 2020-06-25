В Кабардино-Балкарии запустили Верхнебалкарскую малую ГЭС
25 июня компания «РусГидро» в Кабардино-Балкарской Республике ввела в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС мощностью 10 МВт. Это первый завершенный проект по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с заключением договора о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ).
Среднегодовая выработка электроэнергии Верхнебалкарской МГЭС составит 60 млн кВт·ч.
Всего на территории Северо-Кавказского федерального округа ведётся строительство пяти малых гидроэлектростанций.
Верхнебалкарская МГЭС располагается в высокогорном Черекском районе, на реке Черек Балкарский. Станция возведена по деривационной схеме в русле реки, имеющей большой уклон: вода забирается выше по течению и по водоводам с большим напором подается на турбины. Генеральным проектировщиком строительства Верхнебалкарской МГЭС выступил «Институт Гидропроект». Среднегодовая выработка электроэнергии Верхнебалкарской МГЭС составит 60 млн кВт·ч.
Станция оборудована тремя горизонтальными гидроагрегатами производства Voith Hydro мощностью 3,34 МВт каждая, с радиально-осевыми турбинами, работающими на расчетном напоре 125 метров. Это современное высокоэффективное оборудование, спроектированное с учетом особенностей работы МГЭС, расположенной на горной реке на высоте более 1 000 метров. Электроэнергия выдается в энергосистему через комплектное распределительное устройство напряжением 35 кВ по линии электропередачи протяженностью 40 км на подстанцию Кашхатау.
Верхнебалкарская МГЭС — одна из пяти малых гидроэлектростанций, которые РусГидро возводит на территории Северо-Кавказского федерального округа. Здесь существуют наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты (Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская, Барсучковская и Красногорские малые ГЭС) прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечивает их окупаемость.
Общая мощность расположенных в Кабардино-Балкарской Республике гидроэлектростанций составляет 198,1 МВт, из которых 73 МВт — мощность малых ГЭС. В состав Кабардино-Балкарского филиала РусГидро входит уникальная Баксанская ГЭС, введенная в эксплуатацию еще по плану ГОЭЛРО и являющаяся одной из старейших станций России.Всего РусГидро эксплуатирует 31 малую ГЭС, из них 27 — на Северном Кавказе и 4 — на Дальнем Востоке.
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