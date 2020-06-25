В Кабардино-Балкарии запустили Верхнебалкарскую малую ГЭС

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25 июня компания «РусГидро» в Кабардино-Балкарской Республике ввела в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС мощностью 10 МВт. Это первый завершенный проект по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с заключением договора о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ).

Среднегодовая выработка электроэнергии Верхнебалкарской МГЭС составит 60 млн кВт·ч.

Всего на территории Северо-Кавказского федерального округа ведётся строительство пяти малых гидроэлектростанций.

Верхнебалкарская МГЭС располагается в высокогорном Черекском районе, на реке Черек Балкарский. Станция возведена по деривационной схеме в русле реки, имеющей большой уклон: вода забирается выше по течению и по водоводам с большим напором подается на турбины. Генеральным проектировщиком строительства Верхнебалкарской МГЭС выступил «Институт Гидропроект». Среднегодовая выработка электроэнергии Верхнебалкарской МГЭС составит 60 млн кВт·ч.

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Станция оборудована тремя горизонтальными гидроагрегатами производства Voith Hydro мощностью 3,34 МВт каждая, с радиально-осевыми турбинами, работающими на расчетном напоре 125 метров. Это современное высокоэффективное оборудование, спроектированное с учетом особенностей работы МГЭС, расположенной на горной реке на высоте более 1 000 метров. Электроэнергия выдается в энергосистему через комплектное распределительное устройство напряжением 35 кВ по линии электропередачи протяженностью 40 км на подстанцию Кашхатау.

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Верхнебалкарская МГЭС — одна из пяти малых гидроэлектростанций, которые РусГидро возводит на территории Северо-Кавказского федерального округа. Здесь существуют наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты (Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская, Барсучковская и Красногорские малые ГЭС) прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечивает их окупаемость.

Общая мощность расположенных в Кабардино-Балкарской Республике гидроэлектростанций составляет 198,1 МВт, из которых 73 МВт — мощность малых ГЭС. В состав Кабардино-Балкарского филиала РусГидро входит уникальная Баксанская ГЭС, введенная в эксплуатацию еще по плану ГОЭЛРО и являющаяся одной из старейших станций России.Всего РусГидро эксплуатирует 31 малую ГЭС, из них 27 — на Северном Кавказе и 4 — на Дальнем Востоке.