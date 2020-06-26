В ОЭЗ «Дубна» открыт новый цех по производству медицинского оборудования

© oezdubna.ru

На правобережном участке ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» открыла цех по производству медицинского оборудования собственного бренда CADUCEUS, в том числе для лечения коронавируса. На начальном этапе здесь ежемесячно намерены выпускать более 200 тысяч различных комплектующих.

В создание производства резидент ОЭЗ «Дубна» вложил более 80 млн рублей. В перспективе компания планирует экспортировать продукцию за рубеж, в частности, на рынок стран-участниц Таможенного союза ЕАЭС, а также стран бывшего СНГ и Ближнего Востока.

Производственный цех открыт в Инновационно-технологическом центре ОЭЗ «Дубна», где для резидентов уже создана вся необходимая инфраструктура. Всего свои производства в ИТЦ до конца первого квартала следующего года откроют 13 компаний, четыре из которых уже приступили к работе.

Компания «ВестМедГрупп» на территории ОЭЗ «Дубна» открыла цех по производству медицинского оборудования. Резидент выпускает настенные и потолочные медицинские консоли, а также быстроразъемные клапанные системы CADUCEUS, обеспечивающие подвод кислорода и других медицинских газов не только к койке пациента, но и к рабочему месту персонала учреждения здравоохранения.

С начала пандемии COVID-19 компания «ВестМедГрупп» в десятки раз увеличила производство необходимого для борьбы с инфекцией оборудования. На сегодняшний день резидент ОЭЗ выпускает порядка 1 000 настенных консолей, а также около 15 000 быстроразъемных клапанных систем в месяц.

— Наша производственная площадка оснащена высокопроизводительными обрабатывающими центрами, каждый из которых способен производить более 50 тысяч комплектующих в месяц, — рассказал генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. — Новейшая система автоматизации оборудования позволяет наблюдать и контролировать все этапы технологического процесса изготовления и обработки металлических, а также полимерных деталей. Одним из инновационных шагов является внедрение современных пользовательских интерфейсов с применением 3D-технологий, позволяющих провести предварительное моделирование обработки с помощью сенсорного управления.