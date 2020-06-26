В Волгоградской области открыто движение по новому мостовому переходу через Ахтубу

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В Волгоградской области открыто движение по новому мосту через реку Ахтуба. Объект является частью Второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу и входит в транспортный коридор федерального значения.

Протяженность второго пускового комплекса с мостом через Ахтубу — 6,5 километра, из которых 2,5 километра составляют мостовые переходы и эстакады. Так как путепровод проходит по особо охраняемой территории, требования экологической безопасности на объекте соблюдены в полном объеме — построены шесть водоочистных сооружений, проложено порядка 30 километров ливневой канализации.

Помимо перехода через реку, съездов и двух транспортных развязок здесь возвели шесть водоочистных сооружений, новую канализационно-насосную станцию, проложили порядка 15 километров «ливневки». Также комплекс оборудован современным освещением, шумозащитными экранами. Особое внимание при возведении моста уделялось экологической безопасности, поскольку путепровод проходит по территории Волго-Ахтубинской поймы.

Начало движения по мосту по полной схеме позволит максимально вывести транспорт за пределы населенных пунктов, разгрузить ключевые магистрали Волгограда, убрав с них часть транзит со стороны Волжского и Республики Казахстан и перенаправив его на Третью продольную, с которой обеспечен выход на федеральные трассы. Кроме того, путепровод является дублером плотины Волжской ГЭС, где в настоящее время продолжается капремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Мостовой переход через Волгу включается в себя ряд масштабных инженерно-технических сооружений, общая протяженность которых составляет почти 30 километров. Возведение объекта разделено на четыре пусковых комплекса. Первым из них стал мост через Волгу, который соединил центр Волгограда с районами Заволжья. В декабре 2017 года по временной схеме было открыто движение по новому мосту через Ахтубу, который является вторым пусковым комплексом. В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство третьего пускового комплекса, протяженностью 14,2 километра, который соединит между собой первый и второй объекты.

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© gorvesti.ru

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© gorvesti.ru

Мост через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск — Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Дорога является альтернативой плотине Волжской ГЭС, что разгружает продольные магистрали в Волгограде.

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И немного истории))

Пролет над стройкой

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FYkEl_0JKls

И красивый пролет квадрокоптера над мостом чечез Ахтубу))

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zhw_b35IajA

https://gorvest...ktov-88924.html