Предприятие ОАК проводит испытания самолета для аэросъемки
На Экспериментальном машиностроительном заводе им. В.М. Мясищева из дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации ведутся предварительные испытания модернизированного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки.
После доработки планера и систем самолет был передан на летно-испытательную базу для проведения наземных и летных испытаний, которые должны подтвердить безопасность и надежность конструкции, работоспособность установленного оборудования.
«По окончанию этапа предварительных испытаний самолет поступит на специальные летные испытания, которые выполняются ГЛИЦ им. В.П. Чкалова совместно с нашим предприятием. В настоящее время на самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно», — сообщил управляющий директор ЭМЗ им. В.М. Мясищева Александр Горбунов.
Ан-140-100, модернизированный в вариант картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку местности с высоким разрешением. Качество получаемых изображений обеспечит широкое применение полученных данных в различных сферах деятельности.
Исходные аэросъемочные материалы в дальнейшем могут быть использованы для создания цифровой информации местности, которая включает систему электронных и цифровых карт, пространственные и трехмерные модели поверхности и дна водоемов, планы шельфа и внутренних водоемов.
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