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Авиация

Предприятие ОАК проводит испытания самолета для аэросъемки

 © rostec.ru

На Экспериментальном машиностроительном заводе им. В.М. Мясищева из дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации ведутся предварительные испытания модернизированного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки.

После доработки планера и систем самолет был передан на летно-испытательную базу для проведения наземных и летных испытаний, которые должны подтвердить безопасность и надежность конструкции, работоспособность установленного оборудования.

«По окончанию этапа предварительных испытаний самолет поступит на специальные летные испытания, которые выполняются ГЛИЦ им. В.П. Чкалова совместно с нашим предприятием. В настоящее время на самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно», — сообщил управляющий директор ЭМЗ им. В.М. Мясищева Александр Горбунов.

Ан-140-100, модернизированный в вариант картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку местности с высоким разрешением. Качество получаемых изображений обеспечит широкое применение полученных данных в различных сферах деятельности.

Исходные аэросъемочные материалы в дальнейшем могут быть использованы для создания цифровой информации местности, которая включает систему электронных и цифровых карт, пространственные и трехмерные модели поверхности и дна водоемов, планы шельфа и внутренних водоемов.
Источник: https://rostec.ru/news/predpriyatie...ispytaniya-samoleta-dlya-aerosemki/

ОАК, Ан-140-100
  • exhausted1987 exhausted1987
    26.06.2017:11:33

    Наверно неплохо, разумное использование парка Ан-140 МО. Но, вообще, есть же Ту-214ОН.

    #1201633
    • Ил ПБ Ил ПБ
      26.06.2022:08:01

      Говорят у Ту-214ОН есть ограничение на разрешение установленного фотооборудования. Кроме того он много лишнего народа должен возить — не только операторов оборудования, но и наблюдателей — как своих, так и чужих.

      Да и Ан-140 может эффективнее работать из местных аэропортов.

      #1201661
      • exhausted1987 exhausted1987
        26.06.2022:51:55

        Для картографирования местности более чем достаточное разрешение. Улететь может дальше, сделать снимков за вылет больше. Но у небольших самолётов, конечно, тоже есть преимущества.

        #1201664
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