В Мордовии идет строительство нового цеха по переработке масличных культур

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В Чамзинском районе в ООО «КомбиС» идет строительство нового цеха по переработке масличных культур. Ввод нового производства запланирован на третий квартал.

Предприятие производит комбинированные корма для животных, в состав производственного комплекса входят комбикормовый завод производительностью 50 тонн в час, элеваторный комплекс, зерносушилки, а также маслопрессовый цех производительностью 45 тонн сутки.

Мощность новой производственной линии позволит перерабатывать до 180 тонн семян подсолнечника в сутки и до 160 тонн семян рапса. Выпускаемую продукцию (растительные масла и жмыхи) будут отправлять и на экспорт.

Расширение производственных мощностей на предприятии, где сейчас работают около 200 человек, позволит создать дополнительные рабочие места.

© e-mordovia.ru