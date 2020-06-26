В Мордовии идет строительство нового цеха по переработке масличных культур
В Чамзинском районе в ООО «КомбиС» идет строительство нового цеха по переработке масличных культур. Ввод нового производства запланирован на третий квартал.
Предприятие производит комбинированные корма для животных, в состав производственного комплекса входят комбикормовый завод производительностью 50 тонн в час, элеваторный комплекс, зерносушилки, а также маслопрессовый цех производительностью 45 тонн сутки.
Мощность новой производственной линии позволит перерабатывать до 180 тонн семян подсолнечника в сутки и до 160 тонн семян рапса. Выпускаемую продукцию (растительные масла и жмыхи) будут отправлять и на экспорт.
Расширение производственных мощностей на предприятии, где сейчас работают около 200 человек, позволит создать дополнительные рабочие места.
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