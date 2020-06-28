Первые рельсовые автобусы РА3 направились в Крым

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В настоящее же время в Крым отправилось четыре новых состава модели РА3 с номерами 036,037,039,040. Составы сформированы из трех вагонов. Поезда окрашены в фирменную ливрею ЮППК — приятный бело-голубой цвет с изображением волн на морской поверхности.

Рельсовыми автобусами РА3 планируется заменить «подкидыши» — пригородные составы, сформированные из тепловоза ЧМЭ3 и нескольких плацкартных вагонов. Рельсовые автобусы свяжут между собой Армянск, Джанкой, Керчь и Феодосию.

Помимо рельсовых автобусов началась передача в Крым новых электропоездов ЭП2Д в шестивагонной составности. В частности в эти дни была замечена перегонки трех электропоездов. ЭП2Д для Крыма подобно РА3 окрашены в фирменные цвета ЮППК.

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