Пятиэтажки по-белгородски

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«Новая жизнь» — новый район Белгорода. Социальное жильё для молодых специалистов. Квартал строился с 2017 года. Короткий фоторепортаж о том, что получилось и что нет.

Первые дома

Это два П-дома, которые формируют большой квартал с транзитным проходом и проездом:

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Этажность адекватная, но весь дом сделан в едином стиле.

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Благоустройство совершенно типичное для домов 2000-х годов, но с изюминкой: вместо асфальта — плитка. Функционально ничего не меняется, двор всё ещё проездной, с парковкой. Зато хотя бы понятно, где чей двор.

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Вторая версия

В 2018 году их лишь заканчивали строить:

© live.staticflickr.com

Сейчас же наши пятиэтажки уже заселены:

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От кварталов ушли к точечной расстановке домов, без навигации найти нужный дом невозможно. Благо хотя бы номера крупно написали на торцах. Зато ушли и от вентфасада к штукатурке, разнообразия добились с помощью краски с сохранением общего паттерна — мелочь, но приятно.

© live.staticflickr.com

Отдельно отмечу чёрные рамы окон — это в разы приятнее для взора, чем белый пластик:

© live.staticflickr.com

Лифтов нет, входные группы просматриваются и с грязесборником, в каждом подъезде колясочная и велокомната на первом этаже.

© live.staticflickr.com

Плюс точечной расстановки домов — сохранение рельефа. При этом архитекторы даже смогли заложить везде безбарьерную среду, что большая редкость для России:

© live.staticflickr.com

Не будь здесь рельефа, дома смотрелись бы дико уныло.

© live.staticflickr.com

Минус свободной расстановки домов — нет понятных границ своего двора. Здесь нет приватного пространства, только публичная территория. Зона ответственности кончается порогом квартиры.

© live.staticflickr.com

Зато здесь не стали пытаться благоустроить каждый «двор» — у подъездов благоустройство минимальное. Это не значит, что его нет, просто там минимум функций и чего-либо, что требовало бы сложного и дорогого поддержания. У домов только газон, немного деревьев, скамейки, велопарковки и урны. Когда деревья подрастут, станет весьма приятно:

© live.staticflickr.com

В целом озеленение продумано хорошо и экономично. Высадить нормальный газон, многолетники и взрослые деревья дороже и сложнее, чем просто закидать семенами грунт и ждать 30 лет нормального зелёного каркаса, зато эффект сразу виден. Особенно порадовало укрепление грунта растениями. Года через 3 эффект будет куда заметнее.

© live.staticflickr.com

За счёт экономии на дворах получилось хорошо сделать несколько общерайонных мест. Культурная зона с амфитеатром (спасибо рельефу!), сценой и экраном. Про шум спрашивал, ответили, что за два года жалоб не было.

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Этот экран — наверняка головная боль для управляющей компании, крайне нестандартный элемент для поддержания. Ещё и с авторским правом как-то работать надо. Но факт такой зоны, конечно же, радует.

© live.staticflickr.com

Второй кластер — спортивный:

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Здесь же можно поработать, позагорать или просто поесть с друзьями пиццу:

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В целом:

© live.staticflickr.com

Большие площадки немного сбоку:

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Последняя зона — детская. Тут всё как мы любим: зонирование для разных возрастов, дети сами фантазируют сценарий, нормальный цвет и материалы.

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Смущает резиновое покрытие, но при текущей плотности любое другое бы не выдержало.

© live.staticflickr.com

Песочница ниже уровня тротуара, так что вынесенный песок сам возвращается на место с дождём:

© live.staticflickr.com

Зона для детей помладше, где можно понять законы физики и улучшить навыки коммуникации — в одиночку ребёнок не перенесёт сам ведро с песком или водой:

© live.staticflickr.com

Закончим же мы помойками, их убрали в нейтральные и приятные павильоны:

© live.staticflickr.com

Версия 2,5

Рельеф позволил добавить бизнес на первые этажи. Вход в подъезд с другой стороны, что сохраняет 5 этажей и позволяет сэкономить на лифте.

© live.staticflickr.com

Тут уже точно понятно, что это улица, а не двор. Активный фасад с магазинами и кафе даёт услуги в шаговой доступности и больше общественной жизни, что делает спальный район чуть более полноценным.

© live.staticflickr.com

Проблема с лестницами ещё актуальна, на за счёт пожарного проезда (это же он?) доступность среды не страдает:

© live.staticflickr.com

Версия три

Тут хорошо видно, что ряд планировочных ошибок учли — вернулись к кварталам, стало больше разнообразия квартир и интереснее фасады. Эта очередь только достраивается:

© live.staticflickr.com

Это не кирпич, при текущей экономике он слишком дорог. Но издалека обман не чувствуется, вблизи тоже не сразу понимаешь. Заодно начали играть расстекловкой:

© live.staticflickr.com

Со стороны дворов уже знакомый паттерн, но тоже появилось немного кладки:

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Дополнительно торцы решили разнообразить рисунками — дёшево и сердито:

© live.staticflickr.com

Теперь дома формируют двор и улицы, что хорошо — пространство делится на приватную и публичную зоны. У квартир на первом этаже теперь есть свой вход и небольшой участок, для кого-то жильё стало привлекательнее. Кусты должны подрасти и прикрыть палисадники, не нужно будет ставить забор:

© live.staticflickr.com

Само собой, дворы без машин. Благоустройство в процессе, поэтому не удивляйтесь накрытому грунту и кускам асфальта — тут не всё смонтировано:

© live.staticflickr.com

Даже на московских улицах не встретишь такого разнообразия в мощении:

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Итого

© live.staticflickr.com

В начале взяли типовой проект, все улучшения закончились на мощении дороги и синей плитке на балконах. Затем случился колоссальный рывок и пересмотр всей архитектурной концепции. Это социальное жильё, денег мало и нужно свести экономику — это смогли сделать.

В последней версии видно, что удалось глубже пересмотреть концепцию и найти новые решения для недорогого улучшения домов — появилось разнообразие в материалах и квартирографии.

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Материал подготовлен совместно с Human RS