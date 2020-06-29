Росатом завершил отгрузку оборудования для ТЭС Riverside в Великобритании
ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании. Заказ выполнен с опережением контрактного срока более чем на месяц.
В рамках договора с Hitachi Zosen Inova, заключенного в 2019 году, «ЗиО-Подольск» изготовил восемь блоков пароперегревателей 3 и 4 ступени. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода.
Изготовленные на «ЗиО-Подольск» блоки — первое российское оборудование, которое производится для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova в соответствии с международными нормами.
Аппараты предназначены для перегрева пара. Общий вес отгруженной продукции составил более 300 тонн. При изготовлении котельного оборудования использовались трубы с увеличенной на 1,5 мм толщиной стенки, что повышает надежность работы и срок службы оборудования.
О начале поставок наш сайт писал ранее: https://sdelano...u/blogs/132484/
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29.06.2018:16:07