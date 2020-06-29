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Экспорт

Росатом завершил отгрузку оборудования для ТЭС Riverside в Великобритании

 © rosatom.ru

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании. Заказ выполнен с опережением контрактного срока более чем на месяц.

В рамках договора с Hitachi Zosen Inova, заключенного в 2019 году, «ЗиО-Подольск» изготовил восемь блоков пароперегревателей 3 и 4 ступени. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода.

Изготовленные на «ЗиО-Подольск» блоки — первое российское оборудование, которое производится для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova в соответствии с международными нормами.

Аппараты предназначены для перегрева пара. Общий вес отгруженной продукции составил более 300 тонн. При изготовлении котельного оборудования использовались трубы с увеличенной на 1,5 мм толщиной стенки, что повышает надежность работы и срок службы оборудования.

О начале поставок наш сайт писал ранее: https://sdelano...u/blogs/132484/

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/...dlya-tes-riverside-velikobritaniya/

ЗиО-Подольск, Росатом, машиностроение
  • Нет аватара cheri
    29.06.2018:16:07

    То есть получается целиком поставили целый энергоблок?

    #1201896
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