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В прошлом году в России было добыто более 300 тонн золота. Крупнейший золотодобытчик в нашей стране — «Полюс». Компания разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, и Магаданской областях и Якутии. По объёму производства «Полюс» входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний в мире.

1. Золото с древности считалось показателем статуса и богатства. Сейчас применение металла не ограничивается ювелирными изделиями. Золото используют в промышленности, медицине. А ещё это надёжный инструмент для долгосрочных инвестиций. В золоте хранят деньги многие богатые люди планеты и целые государства.

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2. Одно из месторождений «Полюса» — Куранахское рудное поле в Алданском районе Якутии. Золотые пески Куранаха могут навевать мысли о морских пляжах, если бы не одно, но — они находятся в регионе с крайне суровым климатом, где отрицательная температура может держаться до девяти месяцев в году. Абсолютный минимум температуры почти на всей территории ниже -50°C, а в отдельных местах доходит до -70°C.

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3. Куранахское рудное поле — среднее по размеру месторождение в зрелой стадии разработки. Добыча золота ведется на протяжении более чем 40 лет.

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4. Карьер Восточный Олимпиадинского месторождения находится примерно в 600 километрах к северу от Красноярска. Глубина Восточного от поверхности земли до подошвы превышает 700 метров.

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5. «Борта», то есть стены карьера, делают ступенчатыми. Высота таких уступов на Восточном достигает 30 метров. Чтобы добраться до подошвы Восточного, его нижней точки, техника преодолевает около 9 километров.

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6. Производственные планы составляются после эксплуатационной разведки, которую проводят геологи. Они оценивают места залегания, объём руды и содержание золота на участках. Эти данные используются при формировании годового плана добычи.

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7. Одно из первых звеньев производственной цепочки в карьере — буровые установки. С их помощью делаются скважины, в которые потом закладывается взрывчатка. Взрывы необходимы для дробления скальных горных пород.

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8. Подготовка управляемого взрыва — процесс, требующий максимальной точности.

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9. Подготовка скважины для взрывных работ. Глубина каждой скважины — до 6 метров. После взрыва породы на позицию выйдут экскаваторы и мощные самосвалы.

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10. На месторождениях «Полюса» в основном используются карьерные самосвалы Caterpillar и Komatsu. Полезная нагрузка некоторых моделей такой техники — более 200 тонн.

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11. Работа карьеров идёт круглосуточно. На фото — экскаватор WK-35 загружает в кузов карьерного самосвала CAT 793D руду с горкой.

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12. Длина стрелы такого экскаватора — более 17 метров. Такая техника может забирать породу с высоты 24 метров — это высота 6-этажного дома.

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13. В ковш WK-35 помещается 35 кубометров руды весом 90 тонн. Столько же весят, например, 15 саванных слонов — самых крупных наземных млекопитающих планеты.

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14. Оператор экскаватора контролирует массу руды в кузове самосвала в реальном времени при помощи цифрового табло.

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15. На Олимпиадинском месторождении в том числе работает управляемая удаленно связка «экскаватор — самосвал — бульдозер» — управление всей цепочкой осуществляется дистанционно, а в кабинах операторов и водителей нет.

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16. Управляется такая техника со специальной станции при помощи видеомониторов Дистанционное управление значительно снижает риски для сотрудников при работе в опасных зонах.

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17. Экскаватор ЭКГ-10, то есть экскаватор карьерный гусеничный. Его ковш вмещает 10 кубометров руды — это объём 60 ванн.

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18. Персонал на большинстве активов работает вахтовым методом: 2 месяца на промплощадке, 1 месяц — отдых между вахтами. Работников селят в общежитиях на территории вахтового поселка. Всего в «Полюсе» работает более 20 000 сотрудников.

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19. Ковш экскаватора Komatsu PC-4000 приехал на Колыму с завода в Японии. Сначала морем, потом его в разобранном виде везли до ГОКа на тралах 20 тяжелых тягачей. Собирали 400-тонный ковш 25 дней.

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20.

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21. Наталкинский ГОК в Магаданской области оснащён уникальным рудным дробильно-конвейерным комплексом. Карьер и золотоизвлекательную фабрику соединяет тоннель, пробитый сквозь вечную мерзлоту и вулканическую породу.

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22. Для снижения аварийности многие самосвалы оборудованы четырьмя видеокамерами. Изображение передаётся в кабину на монитор, обеспечивая водителям обзор 360 градусов.

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23. В горнотранспортном цехе Олимпиадинского ГОКа трудится более 1000 человек. Команда цеха доставляет руду на золотоизвлекательную фабрику, пустую породу — в отвалы, отвечает за сооружение и поддержание в нормативном состоянии технологических дорог.

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24.. На Куранахском месторождении «Полюса» в Якутии наряду с мужчинами карьерными самосвалами управляют и женщины.

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25. На современных рудниках используются системы для отслеживания местоположения горной техники в режиме реального времени. Автоматизированная система WENCO показывает геопозицию каждой единицы в карьере и помогает распределять парк техники максимально эффективно.

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26. Чтобы заправить самосвал Caterpillar 785C, нужно 1893 литра топлива. Для сравнения: такого объёма хватило бы на то, чтобы полностью залить баки в 38 легковых автомобилях.

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27. Для работы в ночную смену самосвалы в том числе оборудованы инфракрасными датчиками, которые помогают следить за положением техники на технологической дороге и избегать аварийных ситуаций. В кабине самосвалов тоже установлены системы мониторинга усталости — датчики отслеживают положение головы и глаз, при необходимости водителя будят звуковым сигналом и вибрацией сиденья. К ночным сменам допускаются только опытные сотрудники, отработавшие не менее года.

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28. Месторождение Благодатное находится в 25 км от Олимпиады. Общий объём запасов на обоих месторождениях — 1021 тонна золота.

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29. Масса самосвала Komatsu 830-E (он тоже используется на месторождениях «Полюса») при полной загрузке составляет около 386 тонн, а кузов вмещает до 147 кубометров руды массой более 200 тонн.

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30. Гидравлические цилиндры автосамосвала Komatsu HD1500 поднимают кузов с 142 тоннами руды всего за 13,5 секунды.

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31. Один из методов переработки руды и извлечения золота — технология кучного выщелачивания. Измельчённую породу укладывают штабелями и орошают раствором с реагентами, которые растворяют золотые частицы. Чистый металл извлекают уже на золотоизвлекательной фабрике.

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32. «Полюс Алдан» ведет операции кучного выщелачивания с 2017 года, здесь с помощью этого метода извлекают золото из руды с низким содержанием. Площадку используют только в тёплое время года. Тем не менее уже в 2018 году кучное выщелачивание обеспечило около 12% всего производства золота Нижнего Куранаха.

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33. Золотоизвлекательная фабрика расположенного в Магаданской области Наталкинского ГОКа — одна из крупнейших в России с годовой мощностью около 10 миллионов тонн руды.

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34. На рудном дворе хранится измельчённая руда. Её собирают экскаваторами и отправляют на дальнейшую обработку.

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35. Руду измельчают на нескольких мельницах, включая МШЦ — мельнице шаровой с центральной загрузкой.

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36. На золотоизвлекательной фабрике месторождения Благодатное в прошлом году было переработано более 9 млн тонн руды.

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37. На золотоизвлекательных фабриках операторы отслеживают все переделы переработки руды и извлечения золота.

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38. После доставки на фабрику руда измельчается на нескольких мельницах. Сначала руду превращают в камешки диаметром около 5 миллиметров, на следующем этапе — до порошка с размером частиц не больше 0,074 миллиметра.

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39. Так выглядят шары, которые в некоторых мельницах используют для измельчения руды. .За год работы фабрики Олимпиадинского ГОКа используют 25,5 миллиона таких шаров — по 69 700 штук в сутки.

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40. После мельниц руда проходит классификацию на грохотах. По сути это сито, которое позволяет разделять частицы по размеру.

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41. Измельчённая в порошок руда поступает в цех обогащения. На предприятиях «Полюса» оно осуществляется по гравитационной или флотационной схеме. На фото — как раз флотомашины. Также сейчас в компании активно внедряют флэш-флотацию.

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42. В ходе флотации измельченная в пыль руда смешивается с реагентами и водой. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность в виде пенного продукта.

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43. Флотационный концентрат проходит ещё несколько стадий — бактериальное окисление, сорбционное цианирование, десорбцию, электролиз, а также сушку и прокалку катодного осадка. И только после этого попадает на плавку.

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44. Плавка — финальный этап производства золота на золотоизвлекательной фабрике.

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45. В печах изготавливают сплав Доре (от фр. doré — золотой, позолоченный).

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46. У небольшой плавильной печи работают щипцами. Золото — тяжелый металл, поэтому один небольшой на вид слиток может весить около 20 килограммов.

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47. Температура плавления золота — 1064 °C.

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48. Сразу после выплавки слитки имеют чёрный цвет, а привычный золотистый отлив появляется после очистки. Часто слиток получается пористым из-за возникающих при выплавке пузырьков газа.

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49. С золотоизвлекательной фабрики слитки отправятся на аффинажный завод, где их очистят от примесей и переплавят ещё раз, придав уже привычный вид с печатью пробы.

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50. В шеренгу выстроены Caterpillar 785С. С полной загрузкой каждый такой самосвал весит почти 250 тонн.

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51. Даже со стотонными грузами такие машины могут развивать скорость более 50 км/ч.

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52. Диаметр колеса — больше 3 метров, глубина протектора — до 9 сантиметров.

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53. Карьерную технику обслуживают на ремонтной базе при месторождении, а так выглядит шиномонтаж для самосвала. Одна шина весит не менее 1,5 тонны, а колесо в сборе — до 3,5 тонны. Операция по смене одного колеса займёт до 2 часов работы — надо закрутить 70 болтов.

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54. Посреди тайги проложены километры технологических дорог. Ездит по ним только карьерная техника.

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56. Предприятия «Полюса» за прошлый год произвели более 88 тонн золота — это почти четверть всего золота, выпущенного в России.

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