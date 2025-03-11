Производство «Полюса» достигло рекорда

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Золотодобывающая компания «Полюс» озвучила свои производственные результаты за 2024 год. Объём добычи руды на её активах составил более 98 млн тонн, что на 20% выше, чем в 2023 году, а объём переработки руды — в 50,5 млн тонн — превысил предыдущие показатели на 3%. В 2024 году производство «Полюса» достигло рекордного уровня в 93 тонны золота, что превысило прогноз компании и показало рост на 7%.

Что касается иркутских активов компании, то в отчётный период был проведён успешный реинжиниринг проекта Сухой Лог с учётом оборудования, доступного на данный момент. В декабре 2024 года представлен обновлённый проект золотоизвлекательной фабрики на этом золоторудном месторождении. Он теперь включает в себя две одинаковые технологические линии, размещённые в одном здании. Общая производительность — 34 млн тонн руды в год. По мощности ЗИФ Сухого Лога станет одной из крупнейших в мире.

© www.ogirk.ru

С сентября прошлого года в рамках опытно-промышленной разработки карьера руда Сухого Лога перерабатывается на ЗИФ месторождения Вернинское, которое на данный момент законсервировано. За это время добыто более 12,8 млн тонн руды. Среднее содержание золота в переработанной руде составило 1,00 г/т. По мере развития горных работ среднее содержание в добытой руде увеличится. Ожидается, что ОПР позволят улучшить понимание характеристик сухоложской руды и помочь скорректировать технологические параметры производственной схемы этого месторождения.

© www.ogirk.ru

Кроме того, «Полюс» на Сухом Логе в 2024 году не только с опережающими темпами завершил программу бурения, а это 93,8 км, но и дополнительно выполнил часть работ, изначально запланированных на 2025 год, пробурив ещё 39,4 км скважин.

© www.ogirk.ru

В настоящее время ведётся бурение на флангах месторождения и завершается строительство его необходимых инфраструктурных объектов. Например, на подстанции «Витим» наступил финальный этап строительно-монтажных работ. Пуско-наладочные работы будут проводиться во 2 полугодии 2025 года.

© www.ogirk.ru

Недавно на предприятии на линию вышла очередная партия автосамосвалов — восемь машин грузоподъёмностью 30 тонн каждая. Уже сформирован солидный парк 30-тонных самосвалов. Первые машины поступили в прошлом году, а вместе с новой партией парк составил 44 единицы. Это современные машины, с роботизированной коробкой передач, двумя дополнительными системами торможения. Самосвалы на линии находятся круглосуточно, делая до 14 рейсов каждый за 24 часа.

© www.ogirk.ru

Материально-техническая база Сухого Лога постоянно пополняется. Летом прошого года на месторождении в работу были запущены 2 воронежские самоходные буровые установки СБШ-250 . В январе на руднике появились три новых буровых установки БС-215 Копейского машиностроительного завода, а в ближайшее время на промышленную площадку доставят новые экскаваторы с 20-кубовыми ковшами.

© www.ogirk.ru

Также на логистической базе Таксимо «Полюс» выполнил разработку рабочей документации и приступил к подготовке к строительным работам. Кроме того, получено одобрение от государственных органов и начато строительство моста через реку Витим.

Стройплощадка Витимского моста © www.ogirk.ru

Работы проводятся со стороны микрорайона Бисяга. И уже видны их первые результаты. В начале марта строители планируют начать установку опор непосредственно в русле реки. Новый мост реку Витим станет не только важным инфраструктурным объектом, но и символом развития города и района, объединяющим людей и открывающим новые возможности.

Стройплощадка Витимского моста © www.ogirk.ru

«Полюс» продолжает строительство объектов внутренней инфраструктуры, необходимых для начала основных строительных работ, таких как объекты вахтового городка, дороги, склады ГСМ и сети электроснабжения.

© www.ogirk.ru

Помимо Сухого Лога, «Полюс» продолжает работу по другому перспективному активу на территории Бодайбинского района Иркутской области. Компания завершает инжиниринг Чёртова Корыта и в этом году тоже планирует переходить к стройке по итогам финального рассмотрения проектных решений и экономики проекта.

Подробнее об этой уникальной территории можно прочитать в статьях:

— На севере Приангарья началось строительство моста через Витим

— Подписан контракт на строительство моста через Витим в Бодайбо

— Главгосэкспертиза утвердила проект строительства моста через Витим

— В Бодайбо началось строительство аэропорта

— Развитие Сибири (часть 7)

— Малые города Приангарья (часть 2)

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